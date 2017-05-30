«ماكي» أصبح من أشهر المطاعم في المنطقة

نال محمد زيتون جائزة أفضل صاحب مطاعم (رستورانتور) في الشرق الأوسط في عام 2017، وذلك في حفل أقيم من قبل كيترر الشرق الأوسط في دبي، وبحضور كبار المختصين في مجال الضيافة والمطاعم، وبعد تأهله لهذه الجائزة 5 مرات في السنوات الأخيرة، توج أوليفر زيتون كأفضل صاحب مطاعم من بين مجموعة تتكون من ستة مرشحين للنهائي.

«أفتخر بهذا الفوز، وأعتبر جميع المتأهلين للتصفيات النهائية على قدم المساواة وأتقاسم الفوز معهم لأنهم عملوا بجد للوصول إلى هذه المرحلة»، كما علق أوليفر، «أشعر بالفخر الكبير فيما أقوم به، وبفريقي الذي أعتبره عائلتي».

وبالإضافة إلى هذا الإنجاز، تأهل رئيس الطهاة لدى سلسلة مطاعم ماكي، لويس كنجي هوانج، للمرة الرابعة في فئة أفضل طاه في مطعم مستقل (ماكي البحرين) لهذه السنة.

ابتدأ زيتون مشروع ماكي بعد 20 سنة من الخبرة كمدير عام في احد أقوى وكالات الإعلام الإقليمية، ومن ثم غامر بترك وظيفته لأخذ فرصته في ممارسة عشقه الحقيقي وهو تقديم المأكولات الراقية، وأنشأ أول مطعم ياباني معاصر (مع شقيقه عامر) في موقع صغير في السالمية، الكويت، بمساحة تستوعب 35 مقعدا فقط.

وأصبح مطعم ماكي من أشهر المطاعم في المنطقة، حيث اصطف عشاقه المتشوقون لتذوق هذا «المطبخ الجديد» الذي قدمه زيتون وشقيقه. ومن ثم قام الفريق بتوسيع مواقعه في الكويت، حيث لديهم الآن خمسة مطاعم، وموقع واحد في البحرين.

وكانت هذه الجائزة المرموقة حصيلة للمجهود الشاق والمخلص الذي بذله زيتون في مطعمه لمدة 15 عاما، من خلال العمل مع عائلته وفريقه من ضمنهم جو حجالي (المدير التنفيذي)، يارا زيتون (العلاقات العامة، التسويق، ومديرة العمليات في لندن)، توفيق سلوم (مدير العمليات للشركة)، رجب أرنؤوت (مدير المشتريات للشركة)، وتارا زيتون (خبيرة التغذية) من بين عدة آخرين.

وتشمل إنجازات فريق مطعم ماكي تقديم الأطباق اليابانية مع مكونات مبتكرة شرق أوسطية (كخلطة زيت الزيتون البكر الممتاز والزعتر البري) في هذا المجال، وبتكريم زوارهم بتسمية الأطباق على أسمائهم، وبابتكار أطباق ايقونية مثل عيسى ماكي™، فيوجن تيماكي™، وتمبورا الربيان بالفايلو™، كما اصبحوا مصدر إلهام للمطاعم المنافسة على المدى الدولي والإقليمي.

«لقد شرعت الآن في مغامرة جديدة وهي افتتاح أول موقع لنا في لندن، المملكة المتحدة، وأنا فخور بإضافة مطعمنا بدليل المشلين (Michelin)، والفوز بجائزة محلية في هذه الفترة القصيرة» أضاف زيتون.

ويعتزم فريق ماكي بمواصلة مشاريع التوسع في البحرين، ومنطقة الخليج العربي، وبالتحديد المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر.