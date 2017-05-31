40603 مشاركين تنافسوا في المسابقة لهذا العام

لميس بلال

أقامت «هارديز» حفل توزيع جوائز مسابقة «جو لارج» «Go Large» وهي حملتها الخامسة للعام الجاري حيث استقطبت المسابقة نسبة قياسية من المشاركين بلغ عددهم نحو 40.603 مشاركين، مما يعكس الاقبال الواسع على المسابقة ونجاحها الكبير.

وتحت إشراف وبحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة «مكتب حماية المستهلك»، أجرت هارديز السحب على الجوائز المميزة للمسابقة التي انطلقت في 19 من ابريل الماضي واستمرت حتى 19 من شهر مايو لتحصد المسابقة عددا ضخما من المشاركين، ولتسجل نسبة ربما هي الأعلى في تاريخ المسابقات، وذلك لطريقتها المختلفة في احتساب النقاط، وفرص الفوز، وقد عكس تفاعل عملاء هارديز مع المسابقة برهانا أكيدا عن رضا عملاء هارديز على منتجاتها وثقتهم العالية فيها.

ووسط أجواء احتفالية ممتعة بحضور فريق هارديز يتقدمهم مدير التسويق الاقليمي للكويت والعراق رفيق العياط، ومديرو التشغيل عبد العظيم مصطفى، هاني عبد ربه، أيمن عطا، ومن جانب شركة ليلى وايتس مدير التسويق مازن صابوني، تم اجراء السحب المنتظر على الجوائز الضخمة المعلنة والتي شملت 3 جوائز كبرى، الجائزة الأولى سيارة كمارو2017، والثانية فيسبا، والثالثة مجموعة هدايا عبارة عن بلاي ستي، ونظارة الواقع الافتراضي، وشاشة 52 بوصة، مسرح منزلي، ومائة فائز بـ 100 قسيمة شرائية بقيمة 75 دينارا من محلات ليلى وايتس.

وقد فاز بالجائزة الأولى نصر الدين علي وهي سيارة كمارو2017، وفاز بالجائزة الثانية عبدالرحمن بروسلي وهي فيسبا، أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب روان الرشيدي.

وتجدر الإشارة إلى أن هارديز قد طرحت هذا العام ثلاثة منتجات جديدة لاقت استحسانا واسعا من العملاء، فيما تخطط لطرح ثلاث منتجات أخرى جديدة قبل نهاية العام الحالي.