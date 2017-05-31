فنادق ماريوت تحرص دائما على تقديم عروض مميزة ترضي جميع الأذواق

باهي أبوالعلا

أقامت فنادق ماريوت الكويت الإفطار الرمضاني السنوي على شرف مجموعة كبيرة من الإعلاميين، وذلك بخيمة «الثريا» الرمضانية بفندق جي دبليو ماريوت الكويت.

وأبدى جميع الحضور إعجابهم بالأجواء الرمضانية المميزة بالفندق والتي تشمل ديكورات رمضانية رائعة وبوفيهات غنية ومتنوعة.

وأعلنت فنادق ماريوت الكويت عن برامج متنوعة طوال شهر رمضان المبارك، حيث يستقبل كل من فندق جي دبليو ماريوت الكويت، فندق كورت يارد ماريوت الكويت، فندق ريزيدانس إن ماريوت الكويت وقاعة الراية الفاخرة للحفلات والمؤتمرات ضيوفهم الكرام خلال شهر رمضان الفضيل بأجواء شرقية مميزة، مع باقة من العروض المتنوعة والحصرية، حيث تم تزيين «خيمة الثريا» الرمضانية بفندق جي دبليو ماريوت بديكورات وفوانيس رمضانية مستوحاة من التراث العربي الأصيل لتعكس أجواء الشهر الكريم.

تبدأ التجربة الرمضانية ببوفيهات غنية ومتنوعة على الإفطار والغبقة، والتي تشمل أشهى الأطباق العربية والرمضانية، محطات الطهو المباشرة، موسيقى حية، بالإضافة إلى فرصة الفوز بجوائز عديدة كل أسبوع تشمل قسائم شراء، تذاكر طيران إلى وجهات مختلفة وغيرها.

وللمناسبات الخاصة مع العائلة والأصدقاء أو شركاء العمل، تعتبر قاعة حفلات «الجهراء» الفخمة بالفندق الخيار الأنسب، حيث تستوعب حتى 500 شخص، كما تقدم مجموعة غنية من قوائم الطعام الرمضانية الفاخرة لتجعل من المناسبة ذكرى لا تنسى.

أما فندق كورت يارد ماريوت الكويت فيستضيف ضيوفه الكرام بمطعمه الرئيسي «أتريوم» الذي يقدم محطات طعام متنوعة من أشهر المطابخ العالمية والعربية.

أما قاعة «الراية» الفاخرة فهي المكان الأمثل للاستمتاع ببوفيهات الإفطار والغبقة الرمضانية المميزة في أجواء فريدة من نوعها، كما أنها تعتبر الوجهة المفضلة للمجموعات والشركات لإقامة أنشطتهم الرمضانية.

كما تلبي قاعة «الراية» وفندق جي دبليو ماريوت أيضا الطلبات الخارجية للمجموعات من 50 وما فوق، وتوفر جميع المكونات والخبرات لتجعل من أي فعالية أو مناسبة حدثا رائعا ومزيجا متكاملا من النجاح والتألق.

ويدعو فندق ريزيدانس إن ماريوت الكويت زواره في شهر رمضان المبارك إلى الاستمتاع بتشكيلة متنوعة من الأكلات الشرقية المختلفة وبوفيهات الإفطار والغبقة اللذيذة في أجواء رمضانية رائعة.

وخلال الحفل، قال مدير عام فنادق ماريوت بالكويت جورج عون «بالنيابة عن إدارة وموظفي فنادق ماريوت بالكويت، أود أن أهنئ أبناء الكويت سواء المواطنين أو المقيمين بحلول شهر رمضان المبارك، وندعوهم وعائلاتهم إلى الاستمتاع بالعروض الحصرية التي تقدمها فنادقنا طوال الشهر الكريم».

وأضاف ان فنادق ماريوت تحرص دائما على تقديم عروض مميزة ترضي جميع الأذواق سواء للأفراد أو العائلات أو الشركات، لذلك قمنا بإعداد بوفيهات رمضانية متنوعة وغنية تشمل أطباق عربية وعالمية.