لأن الحياة تستحق الاحتفال بكل لحظاتها، تقدم لكم روائع جنيف للساعات الماركة العالمية الجديدة «ELEMENT OF LIFE»، فهي الاكسسوارات الفريدة من نوعها التي تشاركك جميع المناسبات، حيث تغرد بتفاصيل دقيقة تمنحك الإدراك للمعنى الحقيقي للاحتفال بالحياة.

وتتميز اكسسوارات «ELEMENT OF LIFE» بانسيابية التصميم في تفاصليها الدقيقة، لتمنحك اكسسوارا بغاية البساطة والنعومة ليعبر عن شخصيتك.

وبالتصاميم المستوحاة من الجمال والأنوثة والطبيعة الخلابة، تقدم اكسسوارات «ELEMENT OF LIFE» المجموعة الكاملة من القلادات، الأساور، الخواتم، والأقراط بالتصاميم التي تعكس رموزا تعبيرية عن معاني الحياة كالزهور وأجنحة الملاك وكذلك الخطوط الهندسية، واكسسوارات مصنوعة من الفضة تعانق أحاسيسك وتعبر عنك في كل حين، فتضع بصمتها بتصميماتها الأنيقة والحيوية في آن واحد الأمر الذي يعكس البساطة والذوق الرفيع.

والاكسسوارات تحاكي الأذواق الرفيعة بتصاميم فريدة من نوعها، حيث صممت من أجود الخامات، بتصميمات عصرية ناعمة ابتكرت خصيصا لتتألق بها الأميرات، والتي تناسب شتى الأعمار والأذواق وتساعد على إضفاء طابع خاص وشخصي على شكلك وتكامله، روائع جنيف تمنحك الخيار لتجربة الذوق الفرنسي الراقي في إكمال اطلالتك البهية.

ولذلك طرحت شركة روائع جنيف للساعات بالسوق الخليجي والكويتي ماركة «ELEMENT OF LIFE» لتلبي جميع الأذواق وشتى الأعمار وتسدل الستار عن تبنيها علامة تجارية رائدة في عالم الصناعات والمجوهرات الفاخرة وتعد ماركة «ELEMENT OF LIFE» حصريا لدى روائع جنيف للساعات، تقدم لكم أرقى تشكيلة من الاكسسوارات الجميلة والخلابة التي تعكس مفهوم الروح الشغوفة بالأناقة والقوة والجمال في آن واحد، كما تعكس مزيجا مبدعا بتصميم وهندسة استثنائية وبراعة لا مثيل لها.

تفخر روائع جنيف للساعات والمجوهرات بتقديم كل ما هو مناسب ومنفرد من نوعه من تصاميم الماركة العالمية ELEMENT OF LIFE والتي حصريا لدى أفرع روائع جنيف والتي تخطو نحو أسلوب خاص منفرد لترسم مفهوما أكثر أناقة وروعة في عالم الموضة والأزياء.

وتتألق اكسسوارات «ELEMENT OF LIFE» بتصاميم فريدة اتسمت بجرأة الأفكار وجموح الخيال، وتجسد الذوق الرفيع حيث الأناقة، والإغواء، والإبداع، والمعرفة المصقولة بالمهارة.

تشكيلة من التحف الفنية التي تضفي على المرأة المخملية حسا من الأنوثة والرقة، كما أنها متوافرة لدى روائع جنيف للساعات - فرع الأفنيوز مول - 22215815.