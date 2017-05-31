الشركة تسعى لتوطيد العلاقة مع المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية والروحية وإحياء قيم التكافل

استهلت Ooredoo الكويت الشهر الكريم بتوزيع وجبات الإفطار على المحتاجين وذلك من خلال مركز توزيع الوجبات في خيمة إفطار الصائم المشيدة أمام مبناها الرئيسي، بالإضافة إلى قافلتها الخيرية التي زارت أماكن تواجد العمالة في مدينة الكويت، وتعتزم الشركة تفعيل دور القافلة الخيرية على مدار الشهر في مختلف مناطق الكويت.

وأقيمت هذه الفعاليات بمشاركة فريق من متطوعي برنامج «نعين ونعاون» التطوعي الذي ينطلق في عامه الثالث هذا العام، بالتعاون مع منظمة Spread The Passion وبإشراف من إدارة الاتصال المؤسسي في الشركة، كما نظمت الشركة مأدبة إفطار لأطفال مركز متلازمة الداون وأهاليهم وطاقم عمل المركز، بهدف التواصل معهم في هذا الشهر الكريم ونبوعا من قيم ومبادئ الاهتمام والتواصل وهي قيم جوهرية لدى Ooredoo الكويت.

وأكدت الشركة في بيان صحافي أن دعم العمل التطوعي نابع من قيم الشركة الأساسية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي، وأن هذه المبادرات تأتي لتوطيد العلاقة مع المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية والروحية التي تعمل على إحياء قيم التكافل التي يجسدها شهر رمضان المبارك بكل ما يحمله من أجواء إيمانية ومعان سامية وقيم نبيلة.

مؤكدة فخرها بالمتطوعين الذين بادروا بالتسجيل في البرنامج هذا العام، والتعاون مع جهات محلية تثري المجال التطوعي أكثر من أي وقت مضى.

الجدير بالذكر أنه وكجزء من برنامجها لهذا العام، أطلقت Ooredoo الكويت بالتعاون مع منظمة Spread the Passion ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي برنامج المتطوع المحترف وذلك الأسبوع الماضي، ويتضمن البرنامج ورشا تدريبية ومحاضرات عن القيم الأساسية للتطوع، بالإضافة إلى حوارات مع متطوعين عن تجاربهم السابقة مع إمكانيــة تسجيل الطلبة الجدد فــي البرنامج.

وأكدت الشركة في بيان صحافي اعتزازها بالتعاون مع مؤسسات ذات صيت في مجال تنمية الموارد مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالإضافة إلى Spread the Passion التي تجمعها مع الشركة شراكة طويلة الأمد في مجال تطوير الخبرات الشبابية التطوعية. وسيتم تأهيل الشباب لإدارة البرامج والمبادرات التطوعية التي سيتم إطلاقها على مدار الشهر الفضيل.

ويرجع تاريخ عمليات Ooredoo الكويت إلى شهر ديسمبر من عام 1999 عندما كانت ثاني مشغل للاتصالات يوفر خدمات لاسلكية.

اليوم، توفر Ooredoo الكويت خدمات الاتصالات الجوالة والبرودباند للإنترنت، والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات.