ينطلق صباح الخميس معرض «رمضان والعيد» والذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي على ارض المعارض الدولية بمشرف خلال الفترة من 1 إلى 11 يونيو 2017 في القاعة رقم 4B، بمشاركة فاعلة وحشد من الشركات المحلية والخارجية وصلت الى أكثر من 100 أجنحة لشركات عارضة لبضائع ومنتجات مختلفة من عدة بلدان مثل مصر ولبنان وسورية، والأردن وتركيا، والصين وتايلاند، وباكستان والهند واليمن.

وتأتي إقامة معرض رمضان والعيد بدورته السنوية الجديدة على أرض المعارض الدولية بمشرف في هذه الفترة التي تعد من أهم فترات مواسم التسوق احتفالا بدخول شهر رمضان المبارك والتزود بمستلزمات الشهر الكريم والذي يتزامن مع موسم السفر وبداية العطلة الصيفية للطلبة والمدرسين، حيث يلبي الاحتياجات العائلية والشخصية إذ يضم أجنحة لعارضين يتنافسون في عرض انشطتهم وبضائعهم لتشمل مختلف القطاعات الاستهلاكية من الملابس والكماليات والمشغولات اليدوية وشنط السفر، والعطور والبخور ومواد التجميل، والملابس والجلاليب النسائية والشيلات، واكسسوارات غرف النوم، والشنط والأحذية وملابس الأطفال وغيرها.

ويدعو معرض الكويت الدولي جمهوره الكريم الى اغتنام الفرصة بزيارة المعرض والاستفادة مما يوفره من أجواء تسوق اسرية وبضائع مميزة لشهر رمضان ومستلزمات العيد، حيث يستقبل المعرض زواره بالصالة 4B على فترتين صباحية من الساعة 12 ظهرا إلى 3 عصرا، ومسائية من الساعة 9 مساء الى 1 صباحا، ويوم الجمعة فترة مسائية فقط من الساعة 9 ليلا الى 1:30 صباحا.