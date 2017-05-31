المئات يشاركون بورش عمل للتوظيف وريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ساهمت ستاربكس بتعزيز فرص أكثر من 400 شاب وشابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شاركوا بمبادرة «مقهى الفرص» خلال شهر أبريل في الحصول على عمل أو البدء بأعمالهم الخاصة.

وحضر المشاركون الشباب ورش عمل ناجحة عن كتابة السيرة الذاتية والتوظيف وريادة الأعمال تحت إشراف 36 مدربا من بيت.كوم ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف وأمديست ومؤسسة صلتك بالإضافة إلى 122 من شركاء (موظفين) ستاربكس.

وتم تنظيم ورش العمل في 28 فرعا لستاربكس بعشر دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة العام الماضي في الجمع بين خبراء في مجال التوظيف وريادة الأعمال.

وفي هذا الإطار، قال أحمد من الكويت: حضرت خلال بحثي عن وظيفة العام الماضي ورشة عمل حول كتابة السير الذاتية بمقهى ستاربكس، الأمر الذي سهل علي المهمة كثيرا، وتمكنت من إيجاد عمل مناسب خلال وقت قصير.

وحاليا، أعمل على إطلاق مشروعي الخاص، ولحسن الحظ أن ستاربكس قد نظمت ورشة عمل عن ريادة الأعمال، ما جعلها فرصة مثالية بالنسبة لي. من جهتها، صرحت مديرة الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية لشركة ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رنا شاهين: فخورون جدا بالشباب الذي شاركوا معنا وأظهروا حماسا منقطع النظير وأخبرونا عن أحلامهم وطموحاتهم.

وقد رأينا الأثر الواضح لمثل هذه المبادرة في إحداث تغيير إيجابي بحياة مئات منهم وفي مسيرتهم لتحقيق طموحاتهم.

ويعد مقهى الفرص جزءا من برنامج شهر التطوع العالمي لستاربكس والذي يهدف إلى توفير الأدوات والظروف المناسبة للشباب الذين يواجهون عقبات في مسيرتهم العملية ولا يجدون الدعم اللازم لمساعدتهم على النجاح وتحقيق طموحاتهم.

وقالت المديرة الإدارية لتطوير الأعمال والمسؤولية الاجتماعية في بيت.كوم، رانيا نصير «حققت مبادرة مقهى الفرص نجاحا هائلا هذا العام، ونحن فخورون جدا بالمشاركة فيها مجددا، وتتماشى هذه المبادرة مع مهمتنا الرئيسية في بيت.كوم التي تتمثل في تمكين الأشخاص من خلال تزويدهم بالأدوات والتقنيات اللازمة لبناء نمط حياة أفضل، ونتطلع لمزيد من التعاون مع ستاربكس في المستقبل.

وأوضحت نائب رئيس أول، مؤسسة التعليم من أجل التوظيف، ياسمين نحاس دي فلوريو: نحن في مؤسسة التعليم من أجل التوظيف نشاهد بأعيننا كل يوم الأثر البالغ الذي يصنعه شباب المنطقة حينما يكتسبون المهارات المناسبة للبحث عن الوظيفة ويحصلون على فرص ملموسة تربطهم بعالم العمل.

إننا فخورون بشراكتنا مع ستاربكس للعام التالي على التوالي في تنفيذ مبادرة مقهى الفرص، حيث نسعى إلى ما هو أبعد من تقديم مادة نظرية محضة، فنعرض نصائح عملية لكتابة السيرة الذاتية والتحضير لمقابلات العمل حتى نساعد شريحة كبرى من الشابات والشبان في بناء مستقبلهم من خلال التوظيف.

وقد صممت ورش العمل لتزويد الشباب بتوجيهات حول كتابة السيرة الذاتية ومعلومات حول ريادة الأعمال، كما أنها توفر مجموعة من الخدمات في مجال التوظيف من خلال الشراكة مع بيت.كوم. وتوفر مؤسسة صلتك دورات تدريبية للشباب الطموح والراغب في تأسيس عمله الخاص من خلال منصة «تعامل» التي أطلقتها المؤسسة، والتي تهدف إلى ربط رواد الأعمال الشباب بالجهات التمويلية والشركاء.