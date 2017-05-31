الفرع يقدم اللحوم الطازجة في الرميثية والمناطق المجاورة وفق معايير الجودة

قامت شركة نقل وتجارة المواشي، أكبر ناقل للأغنام الحية في العالم والشركة الأولى في المنطقة لنقل وتجارة الماشية، بالانتهاء من أعمال تجديد فرعها داخل السوق المركزي الرئيسي لجمعية الرميثية التعاونية وذلك ضمن خطتها السنوية لتجديد فروعها بما يواكب المتطلبات الحديثة لمعارض اللحوم ومعايير الجودة وأعلى مقاييس خدمة العملاء.

وبينت الشركة في تصريح لها أن فرع الرميثية قد بدأ بعد الانتهاء من تجديده بتقديم منتجات اللحوم الطازجة لعملاء الشركة في منطقة الرميثية والمناطق المجاورة وفق أحدث معايير الجودة الحلال والسلامة الغذائية وبأفضل الأسعار.

وكانت المواشي أعلنت سابقا أنها وفي إطار استعداداتها لتغطية حجم الطلبات الكبير في شهر رمضان المبارك، ولتفادي تأخر طلبات العملاء، سوف تقوم بتفعيل خدمة توصيل طلبات المنازل إلى العملاء خلال أيام الجمعة خلال الشهر الفضيل.

وأضافت الشركة في بيانها أنها وضمن خطتها السنوية لتجديد الفروع في العام 2017 ستقوم بتجديد خمسة من فروعها الـ 33 لتواكب المتطلبات الحديثة لمعارض اللحوم ومعايير الجودة وأعلى مقاييس الخدمة لعملائها.

يذكر أن شركة نقل وتجارة المواشي تأسست في العام 1973 بموجب مرسوم أميري، وتعمل الشركة على نقل وتجارة المواشي وتوزيع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة، وهي شركة كويتية مساهمة عامة مدرجة في بورصة الكويت ويبلغ رأسمالها 21.6 مليون دينار. وتعد شركة نقل وتجارة المواشي أقدم وأكبر شركة لتجارة ونقل المواشي الاسترالية في دول مجلس التعاون الخليجي.