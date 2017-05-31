نصرالله: نسعى دوماً أن نكون على رأس قائمة مزودي الرعاية الصحية الأكثر جودة وتميزاً في الكويت

نظمت وحدة مكافحة العدوى في مستشفى دار الشفاء الخميس الماضي يوما توعويا لنظافة الأيدي استمرت فعالياته على مدار اليوم شارك فيه عدد كبير من العاملين من مختلف الأقسام الطبية والإدارية في المستشفى بهدف زيادة الوعي بأهمية نظافة الأيدي في الحد من نقل العدوى.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي في مستشفى دار الشفاء أحمد نصرالله: «نسعى دوما أن نكون على رأس قائمة مزودي الرعاية الصحية الأكثر جودة وتميزا في الكويت، وذلك استنادا إلى معايير الجودة والأمان العالمية المتعارف عليها في أعرق المستشفيات حول العالم، لذا نحرص بصفة دورية على القيام بمثل هذه الأنشطة التوعوية في محيط العمل الذي من شأنه زيادة الوعي لدى العاملين.

فجميعنا على علم أن نظافة اليدين هي أداة مهمة في منع انتشار العدوى المكتسبة من المستشفيات بين المرضى.

ونحن في دار الشفاء لدينا سياسة نظافة اليدين والتي توجه الموظفين وتؤكد على أهمية غسل الأيدي بانتظام للحد من العدوى وجعل المستشفى مكانا أكثر أمنا لمرضانا والعائلات والزوار والموظفين».

وتم التركيز خلال الحدث على عدد من النقاط المهمة والتي تعد من أساسيات منع العدوى يذكر منها كيفية التخلص من الإبر والمشارط من خلال استعمال الحاويات البلاستيكية المعدة لذلك خصيصا والتي يتم التخلص منها نهائيا عند قرب امتلائها لتجنب الإصابة عند التعامل معها بأي شكل وكيفية التصرف في حال الإصابة، الخزعة النخاعية والإجراءات المتبعة خلالها لضمان سلامة وأمان المريض، حيث يتم الإجراء بمنطقة العمود الفقري والذي يعد من أكثر المناطق حساسية وبالتالي يجب ضمان عدم حدوث أي عدوى أو التهاب بالجهاز العصبي، نظافة وتعقيم الأيدي للحفاظ على الصحة ومقاومة الأمراض التي تجنب المريض الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية.

وأيضا تم عرض عملية التخلص من النفايات التي تمر بعدة مراحل مختلفة وتختلف باختلاف نوع النفايات سواء كانت نفايات عامة، نفايات معدية أو نفايات محتمل بأن تكون معدية.

تعقيم الأدوات والمعدات المستخدمة في مناظير الجهاز الهضمي، حيث تمر بعدد من المراحل للتعقيم بعد كل استعمال وذلك للتأكد من سلامة المرضى وعدم نقل العدوى، كما أنه يتم الاحتفاظ بأدلة التعقيم لكل حالة لمدة خمس سنوات. بالإضافة إلى إجراءات تعقيم دقيقة أيضا يتم اتباعها لجميع المعدات المستخدمة بغرف العمليات، الولادة وعيادات الأطباء.

كما تمت الإشارة إلى الإجراءات الاحتياطية التي يجب اتخاذها اتباعا للإرشادات الدولية ما قبل القيام بإجراء القسطرة القلبية لمنع حدوث العدوى، معدات السلامة الشخصية التي يجب عليك ارتداؤها خلال تواجدك في أماكن انتقال العدوى والتي تشمل القناع، الرداء، القفازات والنظارات الواقية بالإضافة إلى إتيكيت السعال للحد من نشر الجراثيم التي تسبب المرض، وذلك بتغطية الأنف والفم عند السعال بمنديل ورقي أو بالجزء العلوي من الكم وتنظيف اليدين بالماء الدافئ والصابون أو الكحول.

الجدير بالذكر ان جهود المستشفى تتضافر دوما لتقديم الخدمات التي تلبي كافة متطلبات معايير الجودة الدولية المتعارف عليها، والسعي نحو تحقيق الهدف الرئيسي للمستشفى لترسيخ مجتمع ينعم بصحة أفضل من خلال تقديم العناية الفضلى لمرضانا والأمل بالشفاء.