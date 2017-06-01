قدم البنك التجاري الكويتي الرعاية لفعاليات الاحتفال بيوم التمريض الذي نظمته مستشفى المواساة الجديد بحضور مجموعة من الإدارة العليا بالمستشفى في مقدمتهم الرئيس التنفيذي عبدالله الوزان وعدد من أعضاء الهيئة الطبية والتمريضية في المستشفى.

وجاءت هذه الرعاية من قبل البنك إيمانا منه بأهمية دعم الفعاليات التي تهم المرضى وتنسجم مع الدور الذي تلعبه الهيئة التمريضية والدور الإنساني لهذه الفئة في خدمة المرضى خاصة أن هذه الرعاية جاءت مواكبة مع الاحتفال بيوم التمريض العالمي.

ومعروف أن رعاية البنك لهذا الحدث تندرج ضمن أنشطة المسؤولية الاجتماعية للبنك تجاه القطاع الصحي في الكويت والقائمين على خدمة هذا القطاع من المستشفيات العامة أو الخاصة على حد سواء. وفي ختام فعاليات هذا اليوم تقدمت إدارة مستشفى المواساة الجديد بالشكر والتقدير من البنك التجاري وإدارته على رعايته هذا اليوم متمنيا للبنك مزيدا من التقدم والازدهار.