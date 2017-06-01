أقامت أكاديمية الطهي في سيفكو بالتعاون مع فريق عمل ديرة شيفس مهرجان الطبخ الحي برعاية منتجات دجاج ساديا وكي دي دي وكنوز الخير. بدأ المهرجان بحضور الشيف المتميز محمد الكلحة، والذي يستمر حتى منتصف شهر رمضان المبارك خلال أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع، وسيكون ضيف المهرجان لهذا الأسبوع الشيف الكويتية صاحبة الأطباق المميزة تسنيم النصر الله، ثم تليها الشيف الكويتية جميلة اللنقاوي القريبة الى قلب سيدات البيوت، ثم الشيف الكويتية الشهيرة وفاء الكندري.

وقدمت دجاج ساديا وكي دي دي وكنوز الخير هدايا مميزة للمشاركين بحضور ممثلي الشركات وكذلك بحضور 30 مشاركة في كل دورة. وأبدى الحضور امتنانهم لتلك الدورات المجانية التي أقيمت في أكاديمية الطهي في «سيفكو الري»، ويستمر التسجيل للدورات القادمة من خلال الموقع الإلكتروني لديرة شيفس حتى اكتمال العدد لكل دورة.