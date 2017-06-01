يسر إدارة فندق ومنتجع موفنبيك البدع ـ الكويت أن يعلن عن انضمام فياض عماد الدين إلى فريق عمل الفندق بمنصب مدير إدارة المبيعات.

وقالت إدارة الفندق: ينضم إلينا فياض حاملا معه خبرة تتجاوز العشرين عاما في مجال الفنادق والمبيعات والتسويق عمل خلالها بعد كبير من فنادق الخمس نجوم في كل من الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أسهم بشكل فعال في تسويق وزيادة أرباح هذه الفنادق، وقد اسهمت شخصيته القيادية بدور مميز في تطوير فرق عمل المبيعات التي عملت تحت إدارته.

ورحبت الإدارة بفياض عماد الدين كعضو فعال لقسم بالغ الأهمية وللجنة التنفيذية للفندق، متمنين له كل التوفيق والنجاح في هذا المنصب الجديد.