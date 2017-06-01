تفتقت مخيلة فواز غروزي الخصبة عن مجموعة «Crazymals» التي تشكل بوابة تأخذك إلى عالم يفيض بالتألق الممزوج بسحر وأناقة حقبة الخمسينيات، فمن أعالي جبل «مونت لي» وتلاله الشهيرة وصولا إلى أشجار النخيل في «بالم سبرينغز»، خرجت شخصيات المجموعة المتمثلة في: طائر الفلامينغو«Lady Flamingo»، والأفعى «Crooner Snake»، والسيدة «Great Ladybug»، و«Stogie K»، والبطريق «Tux’Penguin»، والباندا «Hip Hop Panda»، والسيد «Buddy».

وتضم المجموعة شخصيات مرحة وعفوية ذات سمات مميزة لكل واحدة منها رغم أنها جميعا تتسم بحس الدعابة واللامبالاة وسرعة البديهة.

وقد رصعت هذه المجموعة بأحجار كريمة بلغ عددها 1001 حجر، فضلا عم غناها بالتفاصيل الدقيقة والأجزاء المتحركة لتثبت أنه يمكن للمرء أن يحترف أكثر تقنيات صناعة المجوهرات تعقيدا ويطوعها ليستخدمها بأسلوب عابث لاه، ومن هذا المنطلق تقدم مجموعة «Crazymals» عرضا يزخر بالأحجار الكريمة والألوان الحيوية، حيث تلعب على وتر التقاليد لتعزف عليه نغما عصريا منعشا مقدمة بذلك دعوة مبهجة تنقلك إلى ملاذ يفيض بالجمال والروعة، مع شخصياتها الصغيرة اللطيفة والمحبوبة فلكل منها سمات شخصية واضحة ومحددة تضفي عليها طابعا ودودا وعفويا لتبث فيها الحياة.

شخصيات استعراضية مستوحاة من الماضي لتذكرنا بعالم هوليوود تدعونا إلى عالمها البراق الذي يغلب عليه الطابع الفكاهي والمبالغ فيه. تتمثل هذه الشخصيات دمى متحركة ذات مظهر آسر وتجسيدات ملونة تدب فيها الحياة بفضل المهارات الاحترافية والإبداعية في صناعة المجوهرات التي تتميز بها دار (de GRISOGONO).

وتكشف شخصيات مجموعة «Crazymals» عن أكثر الجوانب الفردية المميزة في شخصياتنا، فأي شخصياتها تشبهك؟

بالإضافة إلى شخصية الخنزير «Super Pig» والقرد «Funky Monkey» والضفدع «KissMe Frog» التي ظهرت في عام 2009، يضاف إلى المجموعة اليوم سبعة شخصيات جديدة مفعمة بالحياة.

غارقة في أضواء جبال سان-جاسينتو في قلب وادي كوتشيلا، تسود أجواء العصر الذهبي في ساحة مذهلة مكللة بالنجوم منذ نشأة هوليوود، وتحيل مجموعة «Crazymals» «بالم سبرينغز» إلى مكان عصري، حيث تكشف كل شخصية من شخصياتها عن هويتها المميزة من خلال قصة تجمع هذه الشخصيات معا في إحدى الحفلات الشهيرة التي تقام بجانب المسبح.

مرحبا بك في عالم الحلم الأميركي في حقبة الخمسينيات المفعم بالأمل بمستقبل عظيم!

مرحبا بك في أرض الجنون «Crazyland»!

7 شخصيات عابثة تنبض بالحياة صممت لترسم الابتسامة على وجهك، 7 شخصيات مختلفة يمكن ارتداؤها كخاتم أو كتميمة عقد. وبفضل حنكة ومهارة خبراء المجوهرات في دار (de GRISOGONO) تتميز هذه الشخصيات بأجسادها ورؤوسها وأيديها وأرجلها المتحركة.

وبغية التأكيد على السمات الشخصية المميزة لكل واحدة من هذه الدمى، يمكن نزع وتركيب إحدى الاكسسوارات الخاصة بكل دمية منها. فمن جهتها الأمامية تستعرض كل واحدة منها ملابسها المميزة، بينما تكشف من جهتها الخلفية عن الزخارف الحلزونية المميزة لدار (de GRISOGONO).