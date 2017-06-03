لميس بلال

أقام فندق ومنتجع موفنبيك البدع الغبقة الرمضانية السنوية، وقد حضر مجموعة كبيرة من الإعلاميين والصحافيين البارزين ونخبة من المدونين في الكويت بالمطعم الرئيسي للفندق «بريز».

أجواء رمضانية مميزة

وأبدى جميع الحضور إعجابهم بالأجواء الرمضانية المميزة في الفندق والتي شملت الديكور الرمضاني الرائع والبوفيهات الغنية المتنوعة.

وقد أعد فندق ومنتجع موفنبيك البدع برنامجا مميزا لشهر رمضان الفضيل، حيث يستقبل الفندق ضيوفه الكرام يوميا طوال الشهر الكريم في مطاعم الفندق «مطعم بريز» و«مطعم بلداني» وكذلك مقهى القهوة للاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة.

وتم تزيين الفندق والمطاعم بديكورات وفوانيس رمضانية مستوحاة من التراث العربي الأصيل لتعكس أجواء الشهر الفضيل.



ورحب المدير العام ماجد جبر ومعه فريق العمل بالمدعوين وشكرهم على حضورهم الذي أثرى الغبقة الرمضانية، كما اكد أن الفندق اهتم بإعداد بوفيهات رمضانية مميزة طوال الشهر، وكذلك عمل ديكورات تعكس الطابع الرمضاني في جميع المطاعم والخيمة الرمضانية مما يضفى أجواء من السعادة والمتعة على جميع الزوار.

وللمناسبات الخاصة مع العائلة والأصدقاء أو شركاء العمل قاعة حفلات البدع الفخمة وهي الخيار الأنسب، حيث تستوعب حتى 200 شخص بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من قوائم الطعام الرمضانية الشهية لتجعل من الحدث ذكرى لا تنسى.



ويلبي الفندق أيضا الطلبات الخارجية من 25 إلى 300 شخص أو أكثر، كما يوفر كذلك جميع المتطلبات ليجعل من أي فعالية أو مناسبة حدثا رائعا ومزيجا متكاملا من النجاح والتألق.