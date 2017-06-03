بدير: نأمل من خلال الفرع الجديد أن نكون بمنزلة وجهة تسوق ملهمة وممتعة

افتتح مركز سلطان فرعه التاسع والثلاثين في الكويت والذي يقع في قلب منطقة السالمية في البوليفارد مول، وحضر الافتتاح عدد من ممثلي إدارة الشركة والموردين والعملاء بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية.

ومع خبرة تزيد على 35 عاما في قطاع تجارة التجزئة، يواصل مركز سلطان تمهيد الطريق أمام العملاء للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة من نوعها، فقد تم تجهيز فرع مركز سلطان الجديد ليوفر مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية للبقالة والخضراوات الطازجة المحلية والمستوردة على حد سواء، بالاضافة إلى محطات كاملة تضم تشكيلة وفيرة من ثمار البحر والاسماك واللحوم بمختلف أشكالها وأنواعها، ومحطات أخرى مخصصة للمأكولات الباردة من الأجبان واللحوم الباردة والسلطات ومجموعة متنوعة من المقبلات الجاهزة للتقديم، كما يشتمل الفرع أيضا على بار للسوشي وقسم للمأكولات الساخنة التي يمكن للعميل تناولها داخل الفرع أو أخذها مغلفة لتناولها في المكان الذي يرغب فيه.

ولمحبي المخبوزات الطازجة يتواجد داخل فرع مركز سلطان في «البوليفارد مول» مخبز تتوافر فيه مجموعة من الخبز الطازج والكرواسان والكعك والمعجنات، وبما في ذلك بار مخصص لتناول القهوة حيث يمكن للعملاء إما الجلوس والاسترخاء للتمتع بفنجان من القهوة الطازجة أو يمكنهم أخذها لتناولها على الطريق.



أما بالنسبة إلى المستلزمات والأدوات المنزلية ومنتجات الكتان ومستلزمات الحدائق الخارجية وأدوات القرطاسية والصحة والجمال ومنتجات التنظيف، فتتوافر في الطابق العلوي من الفرع بتشكيلات واسعة ومتنوعة لتناسب جميع الأذواق.



وتعليقا على الافتتاح، قال الرئيس التنفيذي عبد السلام بدير: «يسرنا أن نعلن عن افتتاح فرعنا الجديد في البوليفارد مول والذي نأمل من خلاله أن نكون بمنزلة وجهة تسوق ملهمة وممتعة لا سيما لسكان المنطقة المجاورة للفرع. نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بالجودة العالية، والتنوع والأسعار المنافسة، حيث سيتمتع العملاء الذين يزورون مركز سلطان البوليفارد بأسعار مخفضة وعروض مدهشة ضمن تجربة تسوق مميزة».

إن الموقع الاستراتيجي لمركز سلطان البوليفارد، الذي يمكن الوصل اليه من شارع الخليج العربي أو الدائري الخامس، ليس ما يمتاز به فقط، ولكنه يمتاز أيضا بموظفيه الذين تم تدريبهم ليكونوا على استعداد تام لمساعدة جميع العملاء على مدار 24 ساعة، فضلا عن مواقف واسعة للسيارات وخدمة نقل المشتريات للسيارة.

ومع حلول شهر رمضان المبارك، نعدكم بمفاجآت مثيرة لكل أفراد الأسرة.