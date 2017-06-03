تعتبر المبادرة رافداً أساسياً في برنامجها السنوي

أعلنت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» عن انطلاق مبادرتها لهذا العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك «إفطار صائم»، والتي قامت من خلالها بتقديم وجبات إفطار يومية خلال شهر رمضان الكريم في مسجد «هيا إبراهيم» والذي يشهد إقبالا كثيفا من الأفراد والأسر المتعففة في منطقة السالمية.

وأوضحت الشركة أن مبادرة إفطار الصائم تعتبر رافدا أساسيا في برنامجها السنوي الذي يأتي تحت مظلة إستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والذي تضعه الشركة من ضمن أولوياتها كرسالة تحث على الرحمة والتقارب بين أطراف المجتمع.