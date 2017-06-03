التشكيلة تمتاز بتصاميمها الفريدة التي تجمع بين الجلد العالي الجودة والبساطة

قامت «إيكو»، العلامة المتخصصة في صناعة الأحذية والاكسسوارت ذات الطابع الاسكندنافي البسيط، بتقديم تشكلية ECCO Gilson للنعل الصيفي والتي تم تصنيعها خصيصا لجميع زبائن الشرق الأوسط، وانطلاقا من خبرتها الواسعة في صناعة الأحذية التي تناسب جميع الأذواق الاقليمية، قامت العلامة بإطلاق مجموعة شهر رمضان لتقدم تشكيلة فاخرة مصحوبة بالراحة اللامتناهية، وهو الأمر الذي أصبح متوقعا من منتجات إيكو.



ولدعم جودة التصنيع التي أصبحت العلامة التجارية معروفة بها عالميا، قامت «إيكو» باستخدام تقنياتها الحاصلة على براءة الاختراع في تصنيع هذه التصاميم التقليدية الموسمية.

وتمتاز تشكيلة «إيكو» للنعال العربي بتصاميمها الفريدة حيث تجمع بين الجلد العالي الجودة والبساطة، وتتميز التشكيلة باستخدام أفخم الجلود المنقوشة في طبعات من التماسيح والنعام والثعبان لتعزز من الطابع التقليدي العربي المعروف تماشيا مع فلسفة «إيكو».

وقد وضعت «إيكو» معيارا عاليا في عالم تصنيع الأحذية خاصة في تصاميم الجلود حيث تقوم العلامة التجارية بتشغيل مدابغ خاصة بها وتجهيز الجلود الخاصة بها، مما يوفر بيئة مثالية للتصميم الفخم وبراعة لا مثيل لها. لهذا تواصل العلامة التجارية برقابة صارمة على جودة منتجاتها وارتقاء تصاميمها إلى فلسفة عروضها المتميزة.

إن كنت تبحث عن التصاميم التقليدية التي تلبي الاحتياجات الحديثة لراحة قدميك، قم بالتعرف على تشكيلة النعال العربي من «إيكو» والمتوافرة الآن في جميع أنحاء المنطقة.