أعلن سنتر بوينت، أكبر سلسلة من محلات التجزئة للأزياء والموضة في الشرق الأوسط، عن إطلاق تشكيلة مميزة من أروع المنتجات لموسم رمضان 2017. ويعتبر المتجر من بين العلامات القليلة التي تدرج في صميم اهتمامها تقديم تصاميم مخصصة للشهر الفضيل بما يلبي احتياجات العملاء في المنطقة.



وتشتمل تشكيلة هذا العام مزيجا مختارا من أروع توليفات الأزياء، والأحذية، وأزياء الأطفال، إضافة إلى الإكسسوارات، ومستحضرات التجميل، والديكورات المنزلية، والتي تحفل جميعها بلمسة غاية في الجاذبية.



ويتميز الموسم الرمضاني بإرساء أجواء من الألفة والمحبة يلتقي فيها الأهل والأصدقاء على مائدتي الإفطار والسحور. وهنا تأتي الحاجة إلى تجهيز المنازل بمفردات عصرية مفعمة بالأناقة، لذلك نقدم هذه التشكيلة الرمضانية من علامة لايف ستايل والتي تشتمل على قطع الديكور المنزلي، والمفروشات، والعطور، حيث تتألق التصاميم بعناصر فنية مخصصة من الخط العربي تتماهى تكويناتها بأسلوب يستنهض المشاعر الإيجابية ويبشّر بتجربة واعدة خلال الشهر الفضيل.



ونظرا لأهمية الروائح المنزلية العطرة في إضفاء طابع مثالي على موائد الإفطار، يتيح المتجر مجموعة من مستحضرات العطور الفواحة ضمن خيارات أصيلة تحتوي على مكونات العود والعنبر الشهيرة والزيوت الأساسية، مرورا بأجهزة رذاذ العطر الكهربائية والزجاجات، وصولا إلى مجموعة الهدايا المثالية للضيوف وأصحاب المنزل.



وتم ابتكار تصاميم مبهرة من سبلاش خصيصا للاحتفال بالشهر المبارك وأيام العيد، حيث تتألق تشكيلة الأزياء المخصصة للسيدات بلمسة محافظة وحضور ناعم نجدها في التصاميم الطويلة والإيحاءات المعاصرة بكل ما فيها من ألوان حيوية ورسومات فريدة.



أما تشكيلة الرجال، فتزهو بطابعها الكلاسيكي وأسلوب الحياكة العصري الذي يمنح التصميم أبعادا قاسية ومظهرا أنيقا. وتطغى على التصاميم رسومات فريدة بتدرجاتها اللونية، إضافة إلى قطع الإكسسوار التي تزين الحواشي.

ونقدّم للأميرات الصغيرات فرصة ارتداء تصاميم آسرة من أزياء بيبي شوب ضمن مجموعة الفساتين المخصصة للحفلات، والتي تأتي باللون الأبيض الصيفي وتدرجات الباستيل الهادئة للبنفسجي والأصفر والزهري والذهبي الكامد، تقابلها صياغات لونية مبهجة من الفوشيا والأخضر، وتستعرض هذه المجموعة أنسجةً مطرزة بزخارف الأزهار ذات الطابع الكلاسيكي.



وتشهد التشكيلات المخصصة للأولاد المتأنقين في هذا الموسم ميلاً نحو تصميم ابتكارات توحي بالاسترخاء، وتأخذ بعين الاعتبار حرارة الصيف بألوان رائعة تزينها تفاصيل من الشرائط المثبتة باستخدام أقمشة ناعمة منسوجة بتقنية شبكيّة.



وتوفر التشكيلة للسيدات فرصة ارتداء أكثر الأحذية أناقةً في هذا الموسم مع تشكيلات شومارت، والتي تضمن إطلالة مريحة وأنيقة في كل الأوقات. أما تشكيلة الأحذية المخصصة للرجال فتعكس تركيزها على التوجهات الاعتيادية لتصاميم الصيف، وتقدم لنا توليفات آسرة من الأحذية الرياضية والصنادل المزودة بالأحزمة وأحذية اللوفر المسطحة بهيكل بسيط، إضافة إلى الأحذية الرياضية.



وتتألق هذا الموسم تشكيلات حقائب اليد من الجلد الطبيعي بدرجات اللون البني، حيث تتميز التصاميم بزخارف الأزهار وتفاصيل مرصعة بالأحجار الكريمة والمعادن. ومع ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة العالية في الصيف، تقدّم تشكيلة لايف ستايل لمستحضرات التجميل باقة منوعة من الألوان المتميزة لبشرة مشرقة، وشفاه لامعة تنبض بالحياة، كما تتيح خيارات لونية تحاكي تدرجات لون البشرة التي يمكن استخدامها للوجه والعينين.

اختاروا ما يناسبكم من تشكيلة «سنتربوينت» الرمضانية المميزة عبر زيارة متاجرنا الكائنة في الري، الأفنيوز، حولي، السالمية، الفنطاس، الفحيحيل، الصليبخات، مدينة الكويت وخيطان، وفي حولي شارع تونس.