أعربت كيدزانيا الكويت، المدينة الترفيهية والتعليمية الموجهة للأطفال، عن خالص شكرها وامتنانها لمنظمة بيت الزكاة الخيرية لقيامها مؤخرا ببناء مشروع بئر سقيا مياه في بنغلاديش، وإهداء المشروع إلى أطفال مدينة كيدزانيا الكويت.

وجاءت هذه المبادرة الطيبة تعبيرا عن تقدير المنظمة لجهود أطفال كيدزانيا الفاعلة في نشاط جمع التبرعات الخاص بمنشأة بيت الزكاة لدى كيدزانيا، ولحث وتشجيع الأطفال على العطاء والمشاركة مع غيرهم.

ويبلغ عمق البئر الذي تم حفره مؤخرا 90 مترا، ويأتي مزودا بثلاث مرشحات منفصلة وخزان ليغطي احتياج 35 عائلة مختلفة من المياه. ومن الجدير بالذكر أن هذه البئر هي أول مشروع تنفذه بيت الزكاة خارج الكويت بالتعاون مع كيدزانيا.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس قطاع الترفيه والتسلية في شركة محمد حمود الشايع، فرناندو ميدروا: «إن هذه المبادرة الكريمة من قبل منظمة بيت الزكاة تعد مثالا حيا على أن أصغر الأعمال قد يكون لها أثر كبير على المجتمع. ونتيجة لتفاني هؤلاء الأطفال ومشاركتهم الفاعلة في نشاط جمع التبرعات في منشأة بيت الزكاة لدى كيدزانيا، تسنى للمنظمة بناء بئر المياه في بنغلاديش لتساعد سكانها المحتاجين، وهو عمل طيب يستحق التقدير والاعتزاز».

من جهته، صرح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيت الزكاة، عبدالعزيز البطي: «إنه تقديرا للتفاعل الكبير من أطفال كيدزانيا مع مشاريع البيت والذي حظيت به منشأة البيت في كيدزانيا، فقد قامت بيت الزكاة بالتبرع لحفر بئر مياه ارتوازية في إحدى الدول إهداء لأطفال كيدزانيا الكويت، ليحمل البئر اسمهم، ويخلد جهودهم الخيرية الصغيرة في العمر، الكبيرة في القيمة، لافتا إلى أنه نتيجة للجهود المبذولة من الشركة المشرفة على مدينة كيدزانيا، فإن بيت الزكاة قدمت درعا تكريمية للشركة تعبيرا عن شكرها وامتنانها لهم.

وأضاف أيضا: «سيقوم البيت خلال المرحلة المقبلة بالاتفاق مع القائمين على مدينة كيدزانيا لتطوير منشأة البيت في كيدزانيا، وإضفاء مزيد من التشويق والإثارة في التعريف بمشاريع وأنشطة البيت الخيرية والإنسانية المختلفة لإشراك الأطفال بها بعد النجاح الذي حققته المنشأة في استقطابهم».

تعد كيدزانيا علامة تجارية رائدة تركز على مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال إطلاقها العديد من المشاريع التي تهدف إلى خدمة المجتمع والأفراد. وإلى جانب أهدافها في الارتقاء بمستوى التعليم الذي يتلقاه الأطفال، تهدف كيدزانيا أيضا إلى غرس العديد من القيم النبيلة في الأطفال وتطوير مجتمعاتهم.