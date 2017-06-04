أقام طلاب كلية إدارة الأعمال لدى الكلية الأسترالية في الكويت مسابقة طلابية تحت عنوان «طرح منتج جديد».

وخلال المسابقة قام أكثر من 100 طالب وطالبة بعرض أفكار جديدة ومبتكرة للمنتجات، وتم تحكيم المسابقة من قبل نائب الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للمشروبات راشد المنيع، ونائب مدير المبيعات والتسويق فهد السالم، ومدير أول مكتب العميد بالكلية الأسترالية في الكويت ناتالي جاك.

وقد تميز هذا المشروع بأنه الحدث الأكبر خلال الفصل الدراسي الأول لوحدة مبادئ التسويق. وقد استعرض الطلاب مهاراتهم المتميزة ومواهبهم من خلال تطوير عدد من الأفكار والمبادرات التي تضمنت المأكولات النباتية العضوية والوجبات الصحية، بالإضافة إلى فكرة لوحات خاصة لأرقام السيارات.

وقد نال مشروع «كي تاون برغر» K-Town Burger المرتبة الأولى بين الفائزين، وذلك للتميز في ابتكار وسائل البيع. وتعليقا على الحدث، قال طلاب المشروع «إنها تجربة رائعة بالنسبة إلينا لتطوير منتج فعليا ونحن نخطط في بدء عملنا الخاص لنصبح رجال أعمال في المستقبل. لقد حققنا ربحا جيدا في هذا الحدث وحصلنا على استجابة كبيرة من قبل عملائنا».

وختاما، فقد ساعد هذا الحدث الطلاب للتعرف على المتطلبات الأساسية لتطوير منتج سليم وأعطاهم فرصة لفهم عنصر التسويق المطلوب أثناء تطوير علامة تجارية. والمعرفة والخبرة اللتان اكتسبهما الطلاب تدوران حول فهم السمات الأساسية للمنتج جنبا إلى جنب مع تحديد استراتيجية التسعير المناسبة لاستخدامها عند طرح أي منتج في السوق، كما ساعدهم استخدام وسائل التواصل الاجتماعية لتعزيز أعمالهم والتواصل وبالتالي فهم تأثيرها على المستهلكين.