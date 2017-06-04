يبارك بنك وربة لعملائه وعموم المجتمع الكويتي بحلول شهر رمضان المبارك، شهر المغفرة والرحمة، ويشاركهم المناسبة المباركة بسلسلة من الفعاليات المستوحاة من واقع كونه البنك المتميز بالحلول الذي بنى طريقه بكل دأب ومثابرة ليكون اليوم البنك المتميز الذي يحظى بثقة العملاء والمساهمين على حد سواء. وبما أن الإبداع سمة البنك التي ينتهجها في كل عملياته، فإن فعالياته لشهر رمضان هذا العام، موسومة بروح الإبداع والإلهام، يهدف من خلالها إلى إرشاد عموم أركان المجتمع إلى المثابرة والعمل الحثيث لتحقيق طموحاتهم، متحدين في سبيل ذلك كل العقبات والثغرات لينجزوا ويحققوا أحلامهم.

وبناء عليه، يقدم بنك وربة مجموعة متناسقة من الفعاليات الاجتماعية خلال الشهر، يستهلها بإعلان تلفزيوني متميز تحت شعار «كم جميل هو الإنسان»، يبرز من خلاله جمال قدرة الإنسان على تخطي الصعاب ومواجهتها ليبدع ويبتكر ويجد الحلول، ويسلط الضوء على تجارب عالمية وكويتية لمخترعين ثابروا وكافحوا لتبصر اختراعاتهم النور وتصل إلى العالم. ويوجه بنك وربة من خلاله رسالة تشجيعية إلى الشباب الكويتي الطموح ليلهمه بأن يؤمن بقدراته، فالإيمان هو السبيل إلى الإبداع مهما قست الظروف واشتدت الصعاب. وبذلك يكمل بنك وربة رسالته التي أطلقها العام الماضي تحت شعار «نتميز بالحلول» في إعلان تلفزيوني أبرز إبداعات العرب على مر العصور، ولكن بأسلوب عصري يتوجه من خلاله إلى فئة الشباب لأنهم عماد الوطن ومستقبل الكويت المشرق. هذا وسيتم بث الإعلان بشكل مكثف عبر منصات إعلامية مختلفة تشمل موقع «شاهد.نت» وقنوات بنك وربة للتواصل الاجتماعي من ضمنها قناة «يوتيوب».

وتتويجا لرسالته، سيلتقي بنك وربة عملائه وكل أركان المجتمع في منتصف الشهر الفضيل لمدة 3 أيام في مول 360، حيث سيقدم في ركنه الخاص التفاعلي تقنيات مميزة تتماشى واتجاه البنك في تحقيق الريادة في التقدم الرقمي.

وترتكز فعاليات البنك الاجتماعية على مدى ثلاثة أيام على الترويج لثلاثة محاور هي: الإبداع، التحفيز، والدعم، ففي خانة الإبداع، يعرض بنك وربة خلال فترة النهار وحتى وقت الإفطار سلسلة من الفيديوهات تروي قصة مبدعين كويتيين ومسيرة نجاحاتهم. أما الفترة المسائية وفي خانة الدعم والتحفيز، يستضيف بنك وربة في ركنه الخاص عددا من المبدعين الكويتيين ليشاركوا الحضور مسيرة إنجازاتهم ويشكلوا حافزا لهم لتحقيق النجاحات، وتشجيع الشباب على المضي قدما في تحقيق أحلامهم من دون كلل أو يأس. كما يمنح البنك أيضا في جزء من ركنه لعدد من المؤسسات الاجتماعية فرصة التواصل مع الزوار وإبراز إنجازاتها، منها مؤسسة «كان» المختصة بنشر الوعي حول داء السرطان.

ولتحفيز الجيل القادم على تطوير مهاراتهم العقلية والابتكارية، يقدم بنك وربة لزوار ركنه من الأطفال، مسابقة تفاعلية تعتمد في حلها على ذكائهم وقدرتهم على الربط بين عناصر مختلفة لحل الألغاز المعروضة على الشاشة، حيث يكافأ الفائزون منهم بجوائز نوعية.

إلى ذلك، تزخر القنوات الاجتماعية لبنك وربة أيضا خلال الشهر الفضيل، بعدد من الفيديوهات المرتكزة على تقديم النصائح الخاصة بشهر الصوم يقدمها أخصائيون رياديون، وهي تتمحور حول أخلاقيات الصائم، والنصائح الغذائية بالإضافة إلى النصائح الدينية. هذا وبالإضافة إلى سلسلة من المعلومات والفيديوهات التي تلقي الضوء على مخترعين كويتيين وعالميين يشهد لهم العالم بالإنجاز والإبداع.

وتشمل فعاليات بنك وربة الرمضانية أيضا، سلسلة من النشاطات الخاصة بموظفيه الذين يرى فيهم شركاء في نجاحاته ويحرص على مشاركتهم تعاليم الشهر الفضيل التي توصي بالتواصل والرحمة.

وفي هذا الإطار يخص البنك موظفيه بعدد من الفعاليات خلال الشهر الفضيل من شأنها تعزيز أواصر العلاقات بينهم، وتتضمن غبقة رمضانية مستوحاة من التقاليد الكويتية العريقة بما تشمله من كرم وحسن الضيافة، كما ينظم أيضا لهم بطولة في كرة القدم.

ويطمح بنك وربة من خلال فعاليته خلال شهر رمضان المبارك الى أن يعمم رسالة اجتماعية هادفة مستوحاة من تجربته التي أثبتت جدواها، وتتمحور حول أهمية الإلهام في تحويل الحلم الى حقيقة أن الصعاب يمكن تخطيها بإيجاد الحلول طالما تسلح الإنسان بالإيمان والمقدرة والصبر وهي من أركان تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يحث على المثابرة وعلى الثقة بالقدرات التي أنعم بها الله على خلقه.

ومن وحي كفاحه، يسعى البنك إلى إلهام المجتمع الكويتي وحثه على الابتكار والإبداع، لاسيما أنه مؤسسة مصرفية قد أبصرت النور في هذا المجتمع وكسبت ثقته وتدين له بكل دعم.