يغلب على مجموعة Serpent Bohème جو من الغموض، علاوة على جانب جمالي أخاذ يشير إلى المرأة القوية ويؤجج أنوثتها. فمنذ خروج مجموعة Serpent Bohème للمرة الأولى من ورشة الدار في عام 1968، ظلت صامدة على مر السنين لتصبح من المجموعات الكلاسيكية لدار بوشرون. إذ تكشف الأفعى الذهبية المصورة ببراعة على شكل قطيرة متوجة بخرزات عن جسم ثمين حفرت عليه تموجات حسية.

وتدفع هذه المجموعة بحدود الجرأة مجسدة روح دار بوشرون الحرة وقوتها المدمرة.

أحدث إبداعات المجوهرات

وأُعيدت صياغة مجموعة Serpent Bohème بعد مرور حوالي 50 عاما على تدشينها وذلك باستخدام الأحجار الصلبة الشفافة الملونة. وتتميز المجموعة الآن، بالإضافة إلى تصاميمها الماسية، بقطع مصنوعة من الجمشت والسترين والعقيق اليماني وعرق اللؤلؤ الأبيض واللازورد المرصع على الخواتم والقلادات والعقود الطويلة والأساور المصنوعة من الذهب الأبيض والأصفر والوردي.

أحدث إبداعات الساعات

تعكف بوشرون على تحديد ساعة يد Serpent Bohème الكلاسيكية بعناية لتضفي عليها مظهرا أكثر أناقة. وهذه الساعات متوفرة بالذهب الأصفر والأبيض، أما اصداراتها الجديدة للسيدات فتأتي بسوار من الساتان الأسود أو الأبيض.

فن «المزج والمواءمة»

يمكن إعادة صياغة مجموعة Serpent Bohème كل يوم. يمكنكم تنسيق القطع ومزجها وجمعها.

فبمنتهى الأناقة، ترتدي امرأة Serpent Bohème الماس والسترين معا أو العقيق اليماني وعرق اللؤلؤ الأبيض، في مزيج من الذهب الأصفر أو الوردي أو الأبيض. ويمكنها ان ترتدي هذه التشكيلات كما شاءت. فجميعها مثالية لأنها جميعا من اختيارها. تضم مجموعة Serpent Bohème الآن 96 تصميما مبتكرا بدءا من مجموعة من الخواتم الصغيرة المرصعة بالأحجار المرصوفة ووصولا إلى الخواتم المذهلة ذات الرأس المزدوج والأساور وساعات اليد المرصعة بالأحجار التي تتميز بالرقة والروعة على حد سواء.

زخارف Serpent Bohème

لطالما استخدمت بوشرون القطيرة لترمز إلى رأس الأفعى. ويتيح التصميم النخروبي الجديد، الذي يتميز بالرقة والأنوثة والمرصع بالماسات المرصوفة أو الأحجار الملونة والمتوج بخرزات ذهبية، نفاذ الضوء، مما يمنح الاحجار مزيدا من التألق. فهذه الناحية الجمالية تتفرد بها مجموعة Serpent Bohème وهي تعكس مدى مهارة صائغ المجوهرات.

وتعتبر السلسلة المبرومة واحدة من العلامات المميزة للدار، سواء كانت في عقد أو سوار أو خاتم. فهي تتوافق بشكل مثالي مع زخرفة Serpent Bohème وتتمتع بأعلى درجات الرقة على الإطلاق في هذه المجموعة، مبتكرة تصميما كلاسيكيا ومعاصرا أو أنيقا للغاية.

الذهب المنحوت

استعانت دار بوشرون بخبرتها على قرابة 160 عاما لصياغة هذا المعدن الثمين. إذ يقوم النقاشون في الدار بكبس الذهب باستخدام المطارق والحفارات ليجعلوا الافعى تنبض بالحياة من خلال درجات يمكن رؤيتها في سحر الإصدارات الماسية من العقود والأساور.