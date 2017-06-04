بوفيه مميز على أنغام الموسيقى الشرقية الحية

لميس بلال

استضاف فندق وريزيدنس سفير الكويت ـ الفنطاس الأسرة الصحافية والإعلامية على أمسية الغبقة الرمضانية في الخيمة الملكية بمساحة 1400 متر مربع كتقدير وشكر من إدارة الفندق للدور الداعم والفعال الذي تلعبه الصحافة والإعلام دوما. وحرص طاقم الإدارة في الفندق على استضافة ممثلي الصحافة والإعلام مع أسرهم ليستمتعوا معنا بأجواء ليالي خيمة فندق سفير الفنطاس الرمضانية الساحرة في الخيمة الملكية، حيث بوفيه الغبقة المميز على أنغام الموسيقى الشرقية الحية ونفحات الشيشة. كما قدم الفندق باقة من الهدايا المميزة لزواره تتضمن الإقامة في أجنحة وغرف الفندق، الغداء أو العشاء في مطعم الروشنة للمأكولات الكـويتيـة التقليديــة، بالإضافة الى الهدايا المقدمة من مجموعة فنادق سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات والجهات الراعية لهذا الحدث كمؤسسة بيضون، مؤسسة السنابل الذهبية (سيبا ميد)، جراند سينما والمركز العلمي.

وقد عبرت إدارة فندق وريزيدنس سفير الكويت ـ الفنطاس ممثلة بالمدير العام، سيف الدين محمد عن امتنانها لتلبية الأسرة الصحافية والإعلامية لدعوتها للغبقة الرمضانية بأجواء متميزة ومبهرة ولجعل وجودهم ورفقتهم في هذه الأوقات بلحظاتها الاستثنائية ذكريات فريدة تتجدد عاما بعد عام في ليالي فندق وريزيدنس سفير الكويت - الفنطاس.

كما تقدم المدير العام بشكر كل العاملين في الفندق من إداريين وموظفين على أدائهم المتميز من خلال الجهد الجماعي الذي ساهم في نجاح أمسية الغبقة الرمضانية.