في مشاركتهم الثانية على التوالي، استطاع فريق جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) لكرة القدم الفوز ببطولة جامعة بلغراد الدولية لكرة القدم والتي أقيمت في العاصمة صربيا.

فقد اشترك في البطولة 17 جامعة مختلفة من أنحاء أوروبا، وروسيا، والشرق الأوسط، حيث أتاحت البطولة للطلبة فرصة التعرف على ثقافات مختلفة وتكوين صداقات دولية خلال البطولة. وقد حضر ممثلو سفارة الكويت في صربيا لمتابعة وتشجيع فريق الجامعة المشارك في بطولة كرة القدم والذي مثلوا وطنهم خير تمثيل بعد تقديم أداء متميز فيها، وقد ساهمت السفارة الكويتية في بلغراد بجهد ملحوظ وتأمين الملاعب لتدريبات فرق الجامعة.

هذا، وقد هنأت عميد شؤون الطلبة الدكتورة رغد الكاظمي الفرق الفائزة بالبطولة وقالت: «نحن سعداء للغاية بهذا الفوز الثمين الذي يبرهن على تفاني طلبتنا وجديتهم ومثابرتهم وتحليهم بإرادة الفوز في منافساتهم مع الفرق المشاركة حتى حققوا البطولة.

وأضافت عميد شؤون الطلبة د.رغد الكاظمي أنه وبفضل هذه الانتصارات الرائعة، أصبحت عزيمتنا أقوى لمواصلة حصد المراكز الأولى في البطولات التي سوف نشارك فيها مستقبلا، مشيرة إلى أن هذا الفوز المستحق يأتي بعد فوز فريق طالبتنا لكرة القدم في بطولة اتحاد جامعات الكويت للألعاب الرياضية (UAAK) هذا الموسم.

وعبر مدير إدارة الألعاب الرياضية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، كريغ درينان: «أن فوز فريق طلابنا لكرة القدم في بطولة جامعة بلغراد الدولية لعام 2017 إنجاز تفخر فيه الكويت والجامعة. هذا الانتصار بمنزلة دليل على مستوى المهارات التي يتمتع بها طلبتنا الذين يشاركون في البطولات العالمية، ويعود الفضل في ذلك إلى الإخلاص والتفاني والاجتهاد الذي قدمه الفريق ومدربهم محمد جابر الشمري، حيث استطاعوا الصمود والمنافسة في ظل ظروف صعبة وحققوا الفوز، مؤكدا أنه لا يسعني في هذا المقام إلا أن أفخر بأعضاء الفريق والجامعة الذين لعبوا دورا مهما في حصد هذا الانتصار. وأتمنى مواصلة إتاحة الفرصة أمام الطلبة للمشاركة في المزيد من المسابقات والبطولات الدولية طالما أنها تفتح باب التبادل الثقافي والتعليمي والتنافسي المهم باستخدام لغة عالمية ألا وهي الرياضة».

من جانبه، قالت منظمة بطولة بلغراد الدولية لكرة القدم سونجا ميليجفيتش: «يسرنا استضافة فريق طلاب جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا لكرة القدم للعام الثاني على التوالي. نحن معجبون بتصميم فريق جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ولعبه النظيف العام الماضي وقدرتهم في هذه البطولة على تعزيز أدائهم، وخير دليل على ذلك قدرتهم على تحويل الخسارة إلى فوز في آخر دقيقة من المباراة النهائية، ما يثبت حجم الجهد والتمارين المبذولة أثناء تحضيرهم للبطولة. ونأمل استضافة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في المسابقات القادمة بمشاركة فرق أكثر وحصدهم المزيد من الميداليات الذهبية».

هذا، وقد استحق فريق طلاب جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بجدارة المركز الأول في البطولة بعد أن خاضوا مباريات صعبة أمام جامعة DIF وصربيا وريكرياتيفو، والجامعة الأميركية في اليونان، وجامعة صبانجة التركية، وصعد إلى المباراة النهائية ليلعب ضد فريق جامعة FON من صربيا، حيث فاز الفريق بضربات الجزاء بعد تسجيله هدف التعادل في آخر دقيقة من عمر المباراة.

ومن المعروف أن بطولة جامعة بلغراد الدولية الرياضية العاشرة تقام كل عام. وهذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالبطولة، من خلال فريق الرجال لكرة القدم وفريق السيدات لكرة قدم الصالات والذي أحرز المركز الثالث في البطولة.

إلى هذا، أمضى الفريق ثمانية أيام في بلغراد، وفور وصول فرق الجامعة بدأ تدريباته في ملعب نادي بارتيزان وهو أحد أعرق فرق كرة القدم المحلية.

جدير بالذكر، أن جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا حققت انتصارات سابقة، منها فوز فريق الطالبات والطلاب بالمركز الأول في بطولة كرة قدم الرجال والسيدات لاتحاد جامعات الكويت للألعاب الرياضية عام 2015.