أعلن بنك الخليج وجمعية السدو الحرفية عن اختتام المرحلة الأولى من سلسلة ورش العمل التثقيفية للأطفال بعنوان «المرح مع النسيج» والتي تقام على مدار عام كامل وتحث على الاستمتاع بالأشغال اليدوية، بهدف تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم في صناعة المشغولات وفنون الرسم على الأنسجة، ويتم استئناف الأنشطة في شهر سبتمبر، بعد العطلة الصيفية، وتستمر حتى نهاية العام.

وقالت مساعد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج ليلى القطامي «لقد سررنا برؤية ما قدمه الأطفال في المرحلة الأولى من ورش العمل، حيث شارك الأطفال بمشغولات وأعمال يدوية متميزة كما استمتعوا بأنشطة ترفيهية متنوعة خلال المرحلة الأولى من هذا البرنامج، في ظل بيئة عمل تشجيعية تحفزهم على التعرف عن قرب بملامح التراث الكويتي الأصيل وتقاليده العريقة.

نتطلع إلى استئناف ورش العمل في سبتمبر».

وتقدم ورش العمل بشكل مجاني للأطفال من الفئة العمرية 6 إلى 12 عاما فور تسجيلهم للانضمام إلى ورش العمل، حيث يشارك في ورشة العمل الواحدة 12 مشاركا كحد اقصى وذلك لمنح الأطفال بيئة تعلم مريحة على يد مرشدين متخصصين يجيدون اللغتين العربية والإنجليزية، وقد نظمت ورش العمل بأسلوب يضمن المتعة والمرونة بشكل عملي، يتعلم من خلالها الأطفال صناعة نماذج من الاكسسوارات الحديثة، بالإضافة إلى فرصة استكشاف ما يضمه متحف جمعية السدو الحرفية من قطع فنية تراثية.

وخلال ورش العمل، يتم إرشاد الأطفال أثناء اختيارهم للألوان والتصميمات وكذلك الأساليب الفنية المستخدمة، وذلك بهدف تنمية مهارات الابتكار لديهم مع الحفاظ على روح البهجة والاستمتاع بالنشاط الذي يقومون به، في ظل وجود مرشدين يعملون على تعليم وتثقيف الأطفال وتعزيز مفهوم الأشغال اليدوية كعمل فني رفيع.

وبناء على رعاية بنك الخليج، تقدم ورش العمل بشكل مجاني وتشمل العديد من الأنشطة المختلفة.

وتأتي رعاية بنك الخليج لورش العمل في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي يتبناه والذي يركز على الأنشطة التي تخص التراث الكويتي وتهدف نحو تثقيف المجتمع في هذا الشأن، كما يركز البرنامج على دعم الشباب الكويتي والقطاع التعليمي وكذلك على المبادرات التي تخص الصحة واللياقة البدنية إلى جانب مساعدة المحتاجين وتمكين المرأة.