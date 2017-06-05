أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي، أكبر ناقل للأغنام الحية في العالم، والشركة الأولى في المنطقة لنقل وتجارة الماشية، عن رعايتها لمبادرة حدث «شيف ستيشن» لتدريب هواة ومحترفي الطهي بالكويت بنسخته الثالثة، والذي نجح في تنفيذ أكثر من 100 برنامج طهي بالمشاركة المجانية وتدريب أكثر من 1000 مشارك ومشاركة خلال الأعوام الماضية، وذلك للفترة من 5-15 رمضان في سوق شرق، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، ومشاركة منها في الفعاليات المجتمعية، ودعما للمبادرات الاجتماعية، وتشجيعا للمبادرين من الشباب الكويتي من الجنسين.

وتم إعداد هذا البرنامج لتدريب هواة الطهي من جميع الفئات من أصحاب المواهب وهوايات الطبخ وكذلك تطوير مهارات فنون الطهي من خلال مشاركة طهاة متمرسين ومحترفين في هذا المجال، والشريحة المستهدفة للجنسين من الإناث والذكور من الأعمار 14-34 سنة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز وتطوير مهارات الطهي لدى الشباب من الجنسين، من خلال مدربي طهي محترفين، بأجواء ممتعة ومفيدة، وكذلك دعم محترفي الطهي في تطوير مهاراتهم في مجال الطهي والأغذية.