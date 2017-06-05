موسم جديد تتهيأ لاستقباله روائع جنيف للساعات بصدر رحب، لتقدم أقوى العروض ابتداء من 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2017 لزبائنها الكرام، حيث تحصل على هدية ثمنية مقابل كل 100 دينار مشتريات من شركة روائع جنيف للساعات التي تحرص دائما على تقديم كل ما هو جديد في عالم الساعات والمجوهرات وذلك خلال فترة شهر رمضان المبارك.

واختارت روائع جنيف للساعات لشهر رمضان المبارك عروضا مميزة ومختلفة لترضي جميع الأذواق من زبائنها الكرام لتعيد الهالة الروحانية التي تكتنف هذا الموسم الرمضاني مع التحفة الفنية الرائعة من الساعات والاكسسوارت.

لتكون شركة روائع جنيف للساعات الساعية دوما لمشاركة الفرحة والأجواء الرمضانية المفعمة بالإيمانيات من حيث الصوم والصلاة والقيام ولذلك حرصت روائع جنيف للساعات على ان تمنح زبائنها الكرام هدايا ثمنية مقابل كل 100 دينار مشتريات واكثر، فلديك الفرصة لربح العديد من الهدايا القيمة والمميزة مقدمه من شركة روائع جنيف للساعات كالعملات الذهبية (1غ) (9غ) ومرايا مرصعة بأجود أنواع الأحجار الملونة والعطور العالمية ومحافظ من أجود أنواع الجلود واكسسوارت مميزة ومختلفة من ماركات عالمية متعددة والساعات المرصعة بالألماس والأقلام الفخمة ولا ننسى ممن يحبون التكنولوجيا لتقديم لهم Iphone 6 plus وتابلت من SAMSUMG.

ROCHAS دار الساعات الفرنسية العالمية الفاخرة والمعروفة بمنتجاتها الراقية والتصميمات المميزة ذات التقنية السويسرية عالية الجودة، عن إطلاق تشكيلات وموديلات جديدة للمرأة العصرية والمحبة للساعات الثمينة ذات التصميم الأنيق والكفاءة العالية.

ســـاعــــات ROCHAS متطورة وخفيفة الوزن تتميز بروعة التصميم فهي عبارة عن مزيج رائع من العواطف والحيوية. ساعة تجسد الجاذبية والإغراء من خلال توليفة خبراتها في تصنيع الساعات واستخدامها للمواد والأحجام والألوان وسحر الألماس.

وها هي تقدم اليوم قطعا فنية ساحرة ذات أناقة فاتنة. تتوافر المجموعة الجديدة من ساعات ROCHAS في متاجر مختارة في الشرق الأوسط.

تتميز تشكيلة ساعات ROCHAS بفخامة منقطعة النظير استطاعت بكل بساطة أن تحتل قمة هرم الساعات الفاخرة لما احتوته من فكر خلاق حاكت به المرأة والرجل العصري بكل مفاهيمهما.

روائع جنيف للساعات بانتظاركم في شهر الخير في معارضها المنتشرة بأرجاء الكويت لاكتشاف أحدث مجموعة مميزة من ساعات GIANFRANCO FERRE الألماسية الحصرية ذات الجودة السويسرية، طرحت خصيصا لترضي الذوق الكويتي المواكب دائما لأحدث خطوط الموضة العالمية وهذا هو جوهرها فهي مرصعة بأفخم أحجار الألماس مما جعلها جزءا من أفخم المنتجات السويسرية.

كما تقدم GIANFRANCO FERRE تصاميم غير مسبوقة وروحا فريدة تعكس أصالة علامتها التجارية.

ويبــرز ســر نجـــاح GIANFRANCO FERRE أنها تغرد خارج السرب بعيدا عن اتجاهات الموضة المتكررة إلى التصميم المميز الفريد، والاهتمام بأدق التفاصيل وجودة المواد الخام، هذه هي الأوراق الرابحة لهذه العلامة التجارية، وبين فخامة العلامة التجارية والانتهاء اليدوي المتقن للمجوهرات الإيطالية، فإن الاهتمام الدقيق بكل مرحلة من مراحل الإنتاج والمخصصة لإعطاء المزيد من التألق الكائن في الساعات.

للاستفادة من العروض المميزة لذا ترحب بكم شركة روائع جنيف جميع العملاء لزيارة أفرعها المنتشرة في مختلف أرجاء الكويت للتمتع برؤية المزيد من الموديلات الحديثة لأرقى الساعات.