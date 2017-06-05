تزينت أرجاء قاعة المرجان في فندق شيراتون الكويت بأبهى حلة لتليق بشهر رمضان الكريم ولتوفر أجواء عائلية لروادها، فيغلب الطراز التاريخي من بلاد المغرب العربي على الديكورات الداخلية للخيمة يزهو بها المكان بأجمل الألوان وأرقى الأجواء.

وتقدم أطيب الأصناف وأشهى الأنواع من خلال البوفيه العامر بالمأكولات العربية الشهيرة والكويتية العريقة وأطباق من حول العالم من سلطات ومقبلات وأصناف رئيسية بالإضافة إلى الشاورما اللذيذة وأنواع السمبوسك والكبة والربيان الجامبو وخبز الصاج والمعجنات التي تحضر أمام الضيوف الكرام إلى جانبها ركن خاص بالمشروبات الرمضانية المنعشة كالجلاب وتمر هندي وغيرهما، ومنها ركن الشوربات الصحية المعدة خصوصا لوجبة إفطار هني أو سحور مميز، هذا وللحلويات ركن خاص يقدم فيه أنواع من الحلويات العربية والغربية والقطايف وغيرها والمحضرة بأفضل المواد وأجود الأنواع، كما تم تخصيص ركن للمدخنين بطابع خاص ورونق مستوحى من الجلسات التي يجتمع عليها الأهل والأصدقاء.

وتفتخر خيمة فندق شيراتون الكويت بروادها من الباحثين على الأجواء العائلية والأصدقاء ورواد الأعمال لتقدم خدماتها الفاخرة بأسلوب من الكرم ممزوج بألحان العود والتي تضفي أجواء مميزة ممتعة.