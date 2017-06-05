أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت أنها قامت وللسنة الخامسة على التوالي بتنظيم برنامجها الخاص بالزيارات التفاعلية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال إقامتها مأدبة الإفطار الرمضانية مع إدارة أمن المطار والجوازات والتأشيرات بمطار الكويت الدولي، والتي شاركتهم من خلالها بركة الشهر الفضيل.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذه المبادرة السنوية تأتي ضمن حملتها الرمضانية «زين الشهور»، حيث قام فريق زين بزيارة الجهات الأمنية في مطار الكويت الدولي لمشاركتهم الأجواء الرمضانية من خلال وجبة الإفطار التي أقامتها على شرفهم، موضحة أنها نظمت هذه المبادرة امتنانا وتقديرا لجهودهم التي يبذلونها أثناء موعد الإفطار خلال مواعيد مناوباتهم في الأجواء الشاقة من شهر رمضان المبارك بعيدا عن أسرهم وعائلاتهم.

وبينت «زين» أنها قامت بمشاركة وجبة الإفطار مع أفراد إدارة أمن المطار والجوازات والتأشيرات العاملين في مطار الكويت الدولي، والذين يسهرون على أمن وحماية الوطن على مدار الساعة، وتأتي هذه البادرة تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والذي تضعها في مقدمة الشركات الوطنية الرائدة التي تفعل جهودها في المجالات الخيرية والتطوعية.

وأضافت الشركة أنها لن تألو جهدا في تعزيز جسور اتصالاتها مع عملائها والمجتمع الذي تعمل فيه، حيث لطالما سعت إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة بشكل عملي من خلال تكثيف برامجها في شهر رمضان المبارك، وذلك باعتبارها من المؤسسات الاقتصادية الرائدة التي تؤمن أن لديها رسالة والتزامات حقيقية تجاه المجتمع.

وأفادت «زين» بأن التزامها المستمر في تقديم قيمة مضافة للمجتمع، هو ما يجعلها تحرص على تناول القضايا الأكثر تأثيرا في الحياة، مبينة أن حملتها الرمضانية «زين الشهور» تأتي لتترجم هذا التوجه، حيث تحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم والمشاركة في الحياة ونشر السلام في العالم.