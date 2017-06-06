الصوم يروض روح وجسد الصائم في آن واحد

نظم بنك الكويت الدولي ندوة دينية ثانية لموظفيه في مقره الرئيسي، حاضر فيها سماحة السيد مصطفى الزلزلة، نائب رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك، عن فضائل العبادة في شهر رمضان المبارك، وذلك على ضوء الإقبال الكبير والتفاعل الملحوظ الذي شهدته المحاضرة الأولى التي سبق وأن نظمها البنك ضمن سلسلة فعالياته لشهر رمضان المبارك، والتي استضاف فيها رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك، فضيلة الشيخ د.خالد المذكور.

وقد استهل الزلزلة محاضرته الدينية بالحديث عن أهمية الفرائض وأثرها الاجتماعي في سلوك الأفراد بصورة عامة، ودورها البناء في نشر الفضيلة وإشاعة العدل والخير والمساواة ومكارم الأخلاق بين أفراد المجتمع، ولاسيما الصيام كفريضة من الفرائض الخمس التي أولاها الله سبحانه وتعالى مكانة خاصة بقوله عز وجل: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»، حيث أفاض السيد الزلزلة بعد ذلك بالحديث عن شروط وجوب الصوم وأهدافه ومقاصده، والحكمة الإلهية من وراء فرضه، كأداة لترويض روح وجسد الصائم في آن واحد، لقدرته على تحريره من أهوائه وتعويده على التحكم بغرائزه وعدم الرضوخ لشهواته.

كما أكد الزلزلة في ختام هذه المحاضرة على ضرورة المواظبة على إقامة بقية الفرائض والعبادات طمعا في ثواب الله وفي غفرانه، والإكثار من الدعاء والتسبيح، والاجتهاد في إحياء السنن النبوية الداعية إلى التراحم والتكافل، ومد جسور التواصل بين أفراد المجتمع الواحد دون تمييز أو تفرقة، بما في ذلك تحري ليلة القدر التي سميت بهذا الاسم نظرا لعظم قدرها وشرفها وجلالها، والتي لم يقدر الله سبحانه وتعالى لعباده فيها إلا الخير والسلامة، مثمنا عاليا حرص «الدولي» على تضمين برنامجه الرمضاني المنوع، محاضرات وندوات دينية لموظفيه من هذا النوع لما لها من أثر فعال لجهة ترويض النفوس على فعل الخير، وتشذيب وتهذيب الأرواح على مكارم الأخلاق، وغرس قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف في السلوكيات والتعاملات والأداء المهني اليومي.