مازالت عروض «النصر» لموسم الصيف مستمرة على احدث تشكيلة صيفية في جميع الفرو، فعند شرائك بقيمة 20 دينارا سوف تحصل على كوبون بقيمة 5 دنانير.

وهذا العرض الخاص بشهر رمضان على معروضات مختارة من معارض النصر والتي تشمل تشكيلة من الملابس الرجالية، النسائية والأطفال، بالإضافة أحذية وكماليات وأدوات رياضية وألعاب السباحة والبحر، حيث يستمر هذا العرض حتى 21 يونيو وفي كل فروع النصر المنتشرة في جميع أنحاء الكويت.

جدير بالذكر ان النصر يرمز الى احدى الشركات الرائدة في قطاع تجارة الملابس بالتجزئة في المنطقة والتي توفر وتلبي كافة احتياجات العائلة من ملابس يومية ومدرسية ورياضية، مع تشكيلة من الاحذية للبنات والاولاد ومستلزمات الرياضة والمدرسة والتي تناسب كل الاعمار وترضي جميع الاذواق، والتي تتماشى مع جميع الميزانيات.

واخيرا، لا تفوتوا فرصة عرض شهر رمضان الخاص من النصر على تشكيلة مختارة من المعروضات المناسبة لكل أفراد الأسرة.

وختاما، يتمنى لكم النصر صياما مقبولا وأعيادا سعيدة، فبثقتكم نتطور.