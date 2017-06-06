حرصا منها على تغطية جميع الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والتواصل بين روادها وزائريها.. تحتفل شركة طفل المستقبل «Future Kid» بإقامة حفلات القرقيعان في جميع فروعها في الكويت بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

وصرح مراقب إدارة التسويق جاسم القلاف بأن الحفل سيتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية وتقديم فقرات متنوعة من التراث الكويتي ومسابقات للأطفال وتقديم هدايا للفائزين باختيار أجمل زي شعبي للقرقيعان، وذلك ابتداء من يوم الخميس المقبل الموافق 13 رمضان في جميع الفروع.

وأكد ان «طفل المستقبل» تهتم بالاحتفالات الاجتماعية التي يمارسها المجتمع الكويتي خلال شهر رمضان المبارك بإقامة أنشطة ترفيهية كل عام احتفالا بهذه المناسبة، حيث يقوم الاطفال بارتداء أزياء شعبية خاصة بهذه المناسبة وتوزع عليهم الحلوى ويرددون الأناشيد الخاصة بالقرقيعان بالاضافة إلى العديد من الفقرات المحببة الاخرى كعروض الشخصيات الكرتونية وغيرها.