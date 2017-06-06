تعاون مع مجموعة من أطباء القلب في نشر الوعي الصحي

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة وشركاتها التابعة عن رعايتها لحملة «من القلب إلى القلب»، بالشراكة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومجموعة الراي الإعلامية وهي حمله توعوية تهدف الى زيادة وعي الناس بالأعراض التي تسبق الأزمة القلبية والأسباب المؤدية إلى ذلك.

وتقام الحملة التي تتضمن تغطية إعلانية وإعلامية في التلفزيون والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك على مدار ستة أشهر ابتداء من شهر رمضان الجاري من خلال الإعلان التلفزيوني الذي تم بثه على تلفزيون الراي وشبكة OSN الإعلانية التابعة لشركة مشاريع الكويت كانطلاقة للحملة التي ستتبعها 6 مراحل تثقيفية يتم فيها تسليط الضوء على أهم الأعراض والعوامل التي تؤدي إلى الأزمة القلبية.

وقالت المدير التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة «كيبكو» عبير العمر: تحرص شركة مشاريع الكويت وشركاتها التابعة على التواصل الدائم مع المجتمع من خلال البرامج والأنشطة التي تقدمها وترعاها فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، وبما ان الصحة هي إحدى القضايا الرئيسية التي ترتكز عليها الشركة في دعم القضايا المجتمعية، فقد وقع اختيارنا لموضوع الأزمة القلبية وذلك لعدم الوعي الكافي بأسباب وأعراض هذه الحالة لدى شريحة كبيرة في المجتمع والأهم من ذلك هو تزايد حالات الوفيات مؤخرا في الكويت بسبب «الأزمة القلبية».

وأضافت: «الجدير بالذكر أن هناك تعاونا مع مجموعة من أطباء القلب الذين سيشاركون في نشر الوعي فيما يتوافق مع الخطة الإعلامية والإعلانية لحملة «من القلب الى القلب» في عدة مراحل من خلال مقابلات تلفزيونية وإذاعية ولقاءات على شبكات التواصل الاجتماعي ومحاضرات توعوية تستضيفها الجامعة الأميركية في الكويت تستهدف فئة كبيرة من المجتمع.

وتشير الدراسات بأنه قد توفي أكثر من 17 مليون شخص بسبب مشاكل في القلب في عام 2009، وهي 29% من مجموع الضحايا في العالم كله في ذلك العام، وفي الكويت، فإن أمراض القلب تصيب الآن في سن مبكرة، على عكس المعتقد بأنها تصيب الإنسان في سن الشيخوخة.

ومن جهته، أفاد مدير إدارة الشركات والابتكار في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.محمد سلمان بأن المؤسسة تولي بالغ الاهتمام للتوعية المجتمعية مما يتيح لها ممارسة دورها التحفيزي، من خلال مشاركتها بهذا النوع من المبادرات التي من شأنها أن تعود بالأثر الإيجابي على المجتمع.