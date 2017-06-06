ضمن حملة رفد غير الربحية التي بدأت مبادراتها في ابريل 2016 كأحد برامج الشركة التجارية العقارية في مجال المسؤولية الاجتماعية، تم إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «بداية خير في شهر الخير» لتجهيز مونة رمضان وتوزيعها على الأسر المحتاجة في مناطق مختلفة من الكويت.

حيث تم تجهيز علب تموينية تحتوي الأساسيات الغذائية التي قد تحتاجها أي أسرة خلال شهر رمضان الكريم بمساعدة أيادي وسواعد متطوعين من عدة جهات تطوعية وموظفين من الشركة التجارية

العقارية وشركاتها التابعة والزميلة.

وصرحت مديرة إدارة التسويق والتأجير في «الشركة التجارية العقارية» روان عدنان بأن هذه المبادرة نابعة من دور الشركة الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية «نحن نهتم» وحرصها الدائم على خدمة المجتمع، وانطلقت من منطلق حرصنا على تطبيق وتعزيز مفهوم ونظام حوكمة الشركات وعلى ترسيخ مفهوم العطاء والخير وتشجيع الشباب للتطوع بما يخدم العمل الخيري والاجتماعي.

وجدير بالذكر أن حملة رفد الخيرية منذ بداية تأسيسها تعمل بشكل أسبوعي على توزيع وجبات طازجة مجهزة بأعلى درجات الجودة من فندق سيمفوني ستايل إلى المحتاجين والأسر المتعففة بالإضافة إلى محدودي الدخل في مناطق متفرقة بالكويت.

وتعد حملة «رفد» إحدى الحملات الخيرية السامية التي أسستها الشركة التجارية العقارية وسخرتها لخدمة المجتمع وبناء مستقبل أفضل. حيث عملت الشركة على إطلاق عدة مبادرات وحملات توعوية هادفة منها حملة «ازرع شجرة في وطني» للتوعية بالحفاظ على البيئة وزراعة عدد أكبر من الأشجار في بلدنا الحبيب الكويت والتي بدأت في «بوليفارد» بزراعة أكثر من 500 شجرة، كما خصصت الشركة التجارية العقارية مهرجانا سنويا لدعم مواهب وأفكار أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع تحت عنوان «إشراقة أمل».