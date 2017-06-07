توطيد العلاقة

مع المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية

والروحية

زارت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت، مركز الخرافي لأنشطة المعاقين وذلك ضمن برنامجها الشبابي التطوعي «نعين ونعاون».

وتأتي هذه الزيارة لتؤكد اهتمام الشركة بالتواصل مع جميع فئات المجتمع، لاسيما في الشهر الفضيل، وذلك اتساقا مع قيمها الأساسية المبنية على الاهتمام والتواصل.

وتعرف المتطوعون المشاركون في برنامج «نعين ونعاون» على كل الأقسام في المركز والأدوار التي تقوم بها، كما نظم المتطوعون فقرة ترفيهية لأطفال المركز.

وأكدت الشركة في بيان لها على التزامها بدعم كل الجهات التي تعتني بالأفراد ذوي الإعاقة، وذلك إيمانا من الشركة بأهمية تفعيل دورها كمؤسسة قطاع خاص في خدمة المجتمع.

يذكر أن Ooredoo الكويت استهلت الشهر الكريم بتوزيع وجبات الإفطار على المحتاجين وذلك من خلال مركز توزيع الوجبات في خيمة إفطار الصائم المشيدة أمام مبناها الرئيسي، بالإضافة إلى قافلتها الخيرية التي زارت أماكن تواجد العمالة في مدينة الكويت، وتعتزم الشركة تفعيل دور القافلة الخيرية على مدار الشهر في مختلف مناطق الكويت. أقيمت هذه الانشطة بمشاركة فريق من متطوعي برنامج «نعين ونعاون» التطوعي الذي ينطلق في عامه الثالث هذا العام، بالتعاون مع منظمة Spread The Passion وبإشراف من إدارة الاتصال المؤسسي في الشركة، كما نظمت الشركة مأدبة إفطار لأطفال مركز متلازمة الداون وأهاليهم وطاقم عمل المركز، بهدف التواصل معهم في هذا الشهر الكريم ونبوعا من قيم ومبادئ الاهتمام والتواصل وهي قيم جوهرية لدى Ooredoo الكويت.

وأكدت الشركة في بيان صحافي أن دعم العمل التطوعي نابع من قيم الشركة الأساسية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي، وأن هذه المبادرات تأتي لتوطيد العلاقة مع المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية والروحية التي تعمل على إحياء قيم التكافل التي يجسدها شهر رمضان المبارك بكل ما يحمله من أجواء إيمانية ومعان سامية وقيم نبيلة، كما أكدت الشركة فخرها بالمتطوعين الذين بادروا بالتسجيل في البرنامج هذا العام، وأعربت عن فخرها بالتعاون مع جهات محلية تثري المجال التطوعي أكثر من أي وقت مضى.

وكجزء من برنامجها لهذا العام، أطلقت Ooredoo الكويت بالتعاون مع منظمة Spread the Passion ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي برنامج المتطوع المحترف وذلك الأسبوع الماضي. ويتضمن البرنامج ورشا تدريبية ومحاضرات عن القيم الأساسية للتطوع، بالإضافة إلى حوارات مع متطوعين عن تجاربهم السابقة مع إمكانية تسجيل الطلبة الجدد في البرنامج.

وأكدت Ooredoo اعتزازها بالتعاون مع مؤسسات ذات صيت في مجال تنمية الموارد مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالإضافة إلى Spread the Passion التي تجمعها مع الشركة شراكة طويلة الأمد في مجال تطوير الخبرات الشبابية التطوعية، وسيتم تأهيل الشباب لإدارة البرامج والمبادرات التطوعية التي سيتم إطلاقها على مدار الشهر الفضيل.