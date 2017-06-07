تستقبل دبي خلال الدورة العشرين لمفاجآت صيف دبي التي تنطلق في 1 يوليو وتستمر حتى 12 أغسطس المقبلين زوارها بمجموعة من الانشطة الممتعة والمشوقة التي تنشر الأجواء الاحتفالية المميزة على مدار 43 يوما، ابتداء من العروض الترفيهية العالمية، والحفلات الغنائية العربية، إلى جانب العروض الترويجية التي تقدم بدورها فرصا كبيرة للشراء بأسعار منافسة في ظل التنزيلات والخصومات الكبيرة التي تقدمها المحلات التجارية والتي قد تصل إلى 75%، وكذلك الجوائز القيمة التي رصدتها مراكز التسوق ومجموعة مراكز التسوق في دبي.

وينطلق هذا الحدث الصيفي الأبرز والأطول من نوعه في المنطقة، والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» تحت شعار الحملة التسويقية «استمتعوا بـ 6 أسابيع من التنزيلات»، وهو الأمر الذي يفتح المجال أمام زوار دبي لاختبار تجارب رائعة ومميزة لطالما انتظروها خلال موسم الصيف، كما ستشهد مراكز التسوق ومحلات التجزئة إقامة عروض ترويجية خاصة احتفاء بالدورة العشرين لمفاجآت صيف دبي، حيث ستقام عروض خاصة على مجموعة من البضائع مثل الملابس، ومستحضرات التجميل، والمشغولات الذهبية، والأدوات المنزلية، والاكسسوارات وغيرها، بحيث ستكون هناك مفاجآت بانتظار المتسوقين طوال فترة الحدث.

وسيكون زوار دبي كذلك على موعد مع الفرح والمرح في «عالم مدهش» ليستمتعوا بالألعاب، والأنشطة المختلفة، ويقضوا أسعد الأوقات فيه. فيما ستشهد مراكز التسوق إقامة عروض ترفيهية ومسرحية مثل المتحولون، وعلاء الدين ومصباحه السحري، وذات الرداء الأحمر والذئب، وقراصنة البحر الكاريبي، وطاردي الأشباح وغيرها.