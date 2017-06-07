ما يقارب المليون مشاهدة خلال الأيام الأولى لبثه على «يوتيوب»

مع بداية شهر رمضان المبارك، نشر مستشفى دار الشفاء عبر عدد من المحطات التلفزيونية المحلية والفضائية وعبر حسابات التواصل الاجتماعي المختلفة التابعة له دعايته الرمضانية السنوية والتي جاءت هذا العام بروح مختلفة عن الأعوام الماضية كما أنها أثارت دهشة وإعجاب الكثير من المتابعين.

وتدور فكرة الإعلان في قالب درامي كوميدي تحكي قصة هذا العجوز الذي كان قد حظي من قبل برعاية صحية مميزة وفائقة في مستشفى دار الشفاء ما جعله يدعي الإصابة مجددا بعلة ما لتحضره عائلته إلى المستشفى ليتلقى نفس الرعاية المميزة، ولكن الطبيب سرعان ما يكتشف خدعته ويحذره من تكرارها مجددا.

ويشدو بنهاية الإعلان الفنان القدير صاحب الصوت الشجي والتاريخ العريق في الكويت عبدالكريم عبدالقادر، حيث يقول: «الحمد لله.. الحمد لله.. لله الحمد» وهو جزء من الدعاء الذي كتبت كلماته المؤلفة والكاتبة الكويتية ليلى حمادة وقام بتلحينه الفنان الشاب بشار الشطي.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في مستشفى دار الشفاء أحمد نصر الله: «بداية.. أود أن أتقدم للجميع بخالص التبريكات والتهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم كل عام بالخير واليمن والبركات وأعانكم الله على طاعته وغفر لكم ذنوبكم».

وأضاف: «إن عملنا في مستشفى دار الشفاء ليس مجرد أداء واجب، بل يتعدى ذلك ليشكل جسر للتواصل مع الإنسان وتلبية كل حاجاته النفسية والصحية، والتأكد من أن كل مريض يتلقى الرعاية الشاملة على أفضل وجه ممكن.

وفي سبيل ذلك، نقوم باستغلال كل مواردنا من خدمات صحية متطورة، أطباء ذوي خبرات وكفاءات عالية، طاقم تمريضي مدرب على أعلى المستويات، أحدث أجهزة ومعدات ومرافق وذلك لضمان سلامة المرضى لأن ثقتهم هي سر التميز والتفرد بين جميع المستشفيات».

وفي نفس السياق، أضافت مدير التسويق في مستشفى دار الشفاء منال عمر: «إن فكرة هذه الدعاية التلفزيونية لم تأت من فراغ، فخلال واقعنا العملي بالمستشفى كل يوم نصادف الكثير من الحالات التي يطلب بعض المرضى البقاء في المستشفى للحصول على تلك الرعاية الطبية عالية الجودة حتى وأن كان وضعهم الصحي لا يستدعي بقاءهم في المستشفى. وذلك يعكس بجدية وأمانة مدى حرص المستشفى على تقديم الاهتمام والرعاية لمرضاه. فلا عجب أن تكون الخدمات المقدمة في مستشفى دار الشفاء بهذا المستوى من الجودة والرقي والحداثة خاصة بعد حصوله على شهادة الاعتماد الماسي من مجلس الاعتماد الدولي الكندي في مجال الرعاية الصحية (ACI) وهو جهة عالمية رائدة في مجال تقييم مستوى جودة الرعاية الصحية. حيث استطاع المستشفى أن يحظى بهذا الاعتماد نتيجة لتطبيقه أعلى معايير الجودة العالمية المتبعة في مجال الرعاية الصحية».

على جانب آخر، أشار المدير الطبي بمستشفى دار الشفاء د.مجدي النواوي إلى أن «دار الشفاء» استقبل شهر رمضان المبارك بحلة جديدة، إلى جانب عروض مميزة على العديد من الخدمات الطبية المختلفة كجراحات تصحيح النظر المتعددة مثل الليزك، الإبي ليزك والفيمتو ليزك بقسم طب وجراحة العيون، علاج السمنة ببالون المعدة الذكي بقسم الجراحة العامة، إزالة الشعر بالليزر في قسم الأمراض الجلدية، خدمات التصوير بالرنين المغناطيسي بمركز التصوير التشخيصي، لقاح فيروس الروتا، بالإضافة إلى باقة الفحوصات العامة للرجال والسيدات والنخبة، وذلك كجزء من روح الشراكة والمسؤولية الاجتماعية تجاه المرضى للحصول على الخدمات الطبية المميزة بتكلفة مخفضة وبنفس الجودة والكفاءة.