مع حلول شهر رمضان المبارك، كشفت «ماكس»، العلامة التجارية الأكثر قيمة وثقة في منطقة الشرق الأوسط وبلدان شمال افريقيا والهند، عن أحدث تشكيلة من الأزياء.

وتمتاز تشكيلة رمضان الجديد بأزياء أشكالها براقة مستلهمة من أفلام هوليود القديمة والتي تأتي في الوقت نفسه محافظة على الروح العربية التقليدية القديمة.

وسيكون اتجاه «فام فاتال» ذي اللون الأسود الطاغي هو العنصر الأساسي في هذه التشكيلة بالنسبة للسيدات، حيث تشتمل التشكيلة على الفساتين المطرزة يدويا من الأعلى والحلل والقمصان المفتوحة عند الكتف والتنانير الطويلة والسترات المطرزة المصنوعة من الشيفون والميتالك بليس، والساتان المطروق، والترتر المتناثرة وطبعات الزهور الشرقية الداكنة لإعطاء شكل براق وكأنك تمشي على السجادة الحمراء. كما تمتاز هذه التشكيلة بالنمط الفارسي لملابس السيدات. أيضا تشتمل التشكيلة على قفطان الطويل، والتنانير المطرزة، والسترات الملونة والفساتين الطويلة التي تحاكي شكل الملابس التقليدية في منطقة الشرق الأوسط.

أما تشكيلة الرجال فستكون الملابس الرسمية الراقية حاضرة بقوة في هذه التشكيلة، حيث تتضمن القمصان البيضاء المرتفعة عند العنق، والبدلات الرسمية، والقمصان المطبوع عليها رسومات مختلفة. كما تشتمل التشكيلة على التصاميم الأساسية بما في ذلك سراويل الجينز المثنية من أسفل، وقمصان بولو، والملابس التي تأتي عليها أشكال نقطية. وتكمل هذه التشكيلة الفريدة ملحقات أخرى مثل ربطة عنق القوس، والجيب على شكل مربع، والأشكال المعدنية على توضع على جاكيتات البدلات الرسمية، كما أن اتجاه ملابس مهرجانات موسيقى الجاز تظهر بقوة في تشكيلة ملابس الرجال، حيث تبرز القمصان والسترات والجاكيتات المطبوع عليها أشكال مختلفة وربطة عنق القوس المستلهمة من العصر الذهبي لحفلات موسيقى الجاز.

وبالنسبة لتشكيلة الأولاد من «ماكس» فقد جاءت ضمن ثلاث قطع من البدلات الرسمية بأسعار مناسبة جدا. في حين، جاءت تشكيلة البنات مرتكزة على فساتين الدانتيل والمزينة بأشكال مختلفة، كما طورت «ماكس» ملابس مزركشة بأشكال مختلفة حيث يمكن أن ترتديها السيدات والبنات والآباء والأولاد في مناسبات خاصة في رمضان.