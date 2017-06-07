في إطار الفعاليات المرتبطة بشهر رمضان المبارك، وحرصا من البنك التجاري الكويتي على مشاركة عملائه الصغار فرحة القرقيعان هذه العادة الكويتية القديمة التي يحرص الجميع على الاحتفال بها، أعلن البنك التجاري الكويتي عن تنظيم حفلة قرقيعان لعملاء حسابي الأول يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2017 في ترامبو - مجمع المروج - صبحان من الساعة 8:15 مساء حتى 10:45 مساء.

وقد حرص البنك على اختيار ترامبو لتنظيم الحفل هناك، حيث يعتبر من أهم أماكن الترفيه للأطفال في الكويت لما يوفره من العديد من الأنشطة مثل التسلق والقفز على الاسفنج والترامبولين والمزيد من الألعاب التي تناسب عملاء حسابي الأول الصغار.

وسوف يقوم البنك بتوزيع علب القرقيعان التي أعدها خصيصا لهذه المناسبة على الأطفال الموجودين في «ترامبو» لمشاركتهم فرحة هذه المناسبة السعيدة. ومن المعروف أن البنك التجاري يحرص على تنظيم العديد من الفعاليات لعملاء حسابي الأول الذي يعتبر واحدا من أفضل حسابات التوفير المصممة خصيصا للأطفال حتى 14 سنة، ويعد هذا الحساب الطريقة المثلى للآباء والأمهات الذين يرغبون في تأمين مستقبل أفضل لأبنائهم وتوفير الأموال لهم في مراحلهم العمرية المبكرة.