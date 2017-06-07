انطلاقا من القيم الرمضانية المتمثلة بالعطاء ومساعدة الآخرين، تواصل شركة الملا للصيرفة كعادتها في كل عام توزيع وجبات الافطار على الصائمين طوال شهر رمضان المبارك. وتقوم الشركة بذلك في عدة مناطق في الكويت وذلك أمام فروع شركة الملا للصيرفة.

وتعليقا على المناسبة، قال راكيش جوشي المدير العام لشركة الملا للصيرفة «شهر رمضان يرمز لروح العطاء والمساعدة، ونحن في شركة الملا للصيرفة نقوم بتوزيع وجبات الافطار كل عام ونؤمن بأن رسالتنا تتخطى المسؤولية الاجتماعية التي تحرص جميع الشركات على الالتزام بها. نحن نؤمن بأن نشاطاتنا تستهدف الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، لذلك فإن مبادرتنا تجاههم هي بمنزلة هدية نقدمها لهم».

مع 72 فرعا في مختلف أنحاء الكويت، تتمركز شركة الملا للصيرفة في القمة مقارنة بالشركات المماثلة. وتلعب التكنولوجيا والتقنيات المتطورة والخدمة المتميزة للعملاء إلى جانب الحملات التسويقية المبتكرة التي تقدمها الشركة دورا كبيرا في تعزيز مكانتها الرائدة في ظل التنافسية العالية التي يشهدها سوق الكويت في مجال تحويل الأموال.