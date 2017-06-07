أعلن مجمع البروميناد، الوجهة المحلية المميزة في قلب الكويت، عن تعاونه مع عيادة فيصل كلينك ومجموعة من الأطباء وخبراء التغذية واخصائيي اللياقة البدنية المحليين لتشجيع المجتمع الكويتي على اتباع نمط حياة صحي ونشط في شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال إطلاق برنامج ممتع للياقة البدنية، حيث يقام برنامج «اللياقة البدنية خلال شهر رمضان»، الذي يهدف إلى حشد مختلف شرائح المجتمع الكويتي لممارسة الرياضة وتعزيز روح التعاون الجماعي خلال الشهر الفضيل، في مجمع البروميناد بين يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع حتى 14 الجاري.

ويتضمن البرنامج جلسة تدريب للياقة البدنية مدتها 60 دقيقة تقام قبل الإفطار بين الساعة 5 و6 عصرا، وتستهدف جميع أفراد العائلة ومختلف فئات المجتمع من خلال تخصيص 5 برامج تتنوع بحسب الفئة العمرية والجنس، وتواكب رغبة ضيوف المجمع سواء من الراغبين بممارسة المشي الخفيف أو التدريبات الرياضية المكثفة. كما يوفر البرنامج منطقة مخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و13 عاما وتتيح لهم الكثير من الأنشطة الشيقة، في حين يمكن للسيدات التمتع بممارسة تمارين اللياقة البدنية ضمن منطقة مستقلة ومخصصة لهن بشكل كامل في الطابق الثاني من المجمع التجاري الفاخر.

ويتولى خبراء اللياقة البدنية من نادي ويجلز في مجمع البروميناد ـ إلى جانب عدد من المدربين الشخصيين المحليين ـ الإشراف على جلسات اللياقة البدنية، ويقدمون النصائح والإرشادات الخاصة بكيفية الحفاظ على النشاط والحيوية خلال شهر رمضان المبارك، كما يقوم خبراء التغذية بتقديم الإرشادات حول المأكولات التي ينبغي تناولها على مائدة الإفطار بعد ممارسة تمارين اللياقة البدنية، فضلا عن أنماط التغذية السليمة التي تزود الجسم بالطاقة بعد ممارسة التمارين الرياضية الرمضانية. ويشهد البرنامج كذلك حضور خبراء من مركز فوزية السلطان للعلاج الطبيعي والتأهيل الصحي والذين يقدمون نصائحهم الصحية المجانية للمشاركين.

وبهذه المناسبة، قالت نور السعدون، من مجمع البروميناد «يندرج توفير الدعم وتقديم الخدمة للمجتمع في صميم الأهداف التي نسعى لتحقيقها، حيث يشكل هذا البرنامج إحدى مبادراتنا الكثيرة التي نلتزم بها والخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. ويمثل البرنامج كذلك وسيلة رائعة للجمع بين الناس وتوعيتهم حول سبل الحفاظ على النشاط خلال هذه الفترة المميزة من العام».