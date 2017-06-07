يقدم «سوق الكوت» باقة من الفعاليات العائلية والنشاطات الترفيهية المستوحاة من العادات الكويتية احتفالا بشهر رمضان المبارك هذا العام، وستقام احتفالية القرقيعان في «سوق الكوت» ضمن أمسيات خاصة يومي 9 و10 يونيو من الساعة 9 مساء ولغاية منتصف الليل، حيث سيستمتع الأطفال بقرع الطبول وغناء الأناشيد مع شخصية أبو طبيلة المرتبطة بهذه المناسبة التقليدية، والذي سيجول بهم على متن قطار «سوق الكوت» ويقدم لهم مختلف الهدايا والحلوى والمكسرات من المحلات المشاركة.

وستنتهي رحلة قطار «سوق الكوت» في منطقة الفعاليات، حيث سيكون بانتظار الصغار المزيد من البهجة والمرح في ركن التصوير المزين بالألوان والأكسسوارات الزاهية، لالتقاط الصور التذكارية مع اخوانهم وأهلهم وأصدقائهم بصحبة أبو طبيلة. وسينضم أبو طبيلة للعديد من الشخصيات المحببة للأطفال على مسرح خاص يقدمون فيه فقرات ترفيهية شيقة تشمل مجموعة متنوعة من الأغاني والألعاب، إلى جانب المسابقات والجوائز الفورية والهدايا القيمة لجميع أفراد العائلة، كما يمكن للزائرات من محبات نقوش الحناء الاستمتاع بمجموعة مميزة من الرسومات على يد الفنانات الماهرات في رسم الحناء، والمشاركة في ورشة تزيين الكعك وغيرها من النشاطات المسلية للكبار والصغار.

هذا، ويرحب «سوق الكوت» بالكبار طوال أمسيات شهر رمضان المبارك في ركن الضيافة وسط الطابق الأرضي للتمتع بتناول القهوة العربية وأشهى التمور الفاخرة.