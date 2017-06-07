مهرجان من المشويات! يسعد شيك شاك أن يعلن عن إصدار قائمة مشويات جديدة، والتي ستتوافر في كل مطاعم شيك شاك بالشرق الأوسط لمدة قصيرة.

وتتضمن القائمة شاك مايستر باربكيو بيرجر: وهي شطيرة من لحم بقر الأنجوس الطبيعي 100% مع الجبن تعلوها شرائح بصل الشالوت المقلية والمقرمشة والمتبلة بصلصة باربكيو شاك.

ساندويتش باربكيو تشيكن شاك: وهو عبارة عن قطعة مقرمشة من صدور الدجاج الطبيعية 100% والخالية من المضادات الحيوية والتي تقدم مع صلصة باربكيو من شاك وقطع الخيار المخلل اللذيذة.

وقال رئيس فنون الطهي لدى سلسلة مطاعم شيك شاك مارك روساتي: «لقد بدأنا بالعمل على وصفة صلصة باربكيو شاك منذ وقت طويل، وليس هناك الآن ما يجلب السعادة أكثر من مشاركة مذاق هذه الصلصة الرائعة مع عشاق مأكولاتنا، وقد استوحيت صلصة باربكيو شاك في الأساس من بعض أنواع صلصات الباربكيو المفضلة لدينا، مثل الصلصة الغنية والكثيفة المصنوعة من الطماطم على طريقة مدينة كانساس، بالإضافة إلى الصلصات الحارة المصنوعة من الخردل على طريقة كارولاينا الجنوبية. وتتميز صلصة باربكيو شاك بنكهة رائعة مع ساندويتشات الدجاج والبرغر لدينا».

ولعل أحلى ما في الوجبة هو حلوى التشيز كيك الجديدة بالفراولة التي تتضمن كاسترد الفانيلا المجمد المخلوط مع مهروس الفراولة وخلطة التشيز كيك الرائعة.