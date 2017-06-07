أقامت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، حفل الغبقة السنوية لموظفيها، في أجواء رمضانية مميزة، وذلك في فندق سيمفوني في منطقة السالمية، بحضور الرئيس التنفيذي لـ VIVA م.سلمان بن عبدالعزيز البدران، والمدراء التنفيذيين.

وقالت شركة الاتصالات الكويتية VIVA أن أهمية التواصل والتلاقي المستمر في مختلف المناسبات بين أفراد عائلة VIVA تكمن في تعزيز العلاقة المتينة التي تجمعهم، مما يخلق بيئة عمل محفزة لبذل المزيد من الجهود في سبيل المثابرة على تقديم الخدمات والمنتجات والحلول التي تثري سوق الاتصالات.

وتخلل الحفل الذي قدمه الإعلامي عبد اللطيف الصالح، العديد من الفقرات الترفيهية، التي نالت إعجاب الحاضرين وتفاعلهم، كان أبرزها عزف لفرقة المعيوف الفنية التراثية، وفقرة المسابقات التي خولت المشاركين الفوز بجوائز عديدة قيمة. كما تم قطع قالب حلوى بمناسبة فوز فريق ريال مدريد الإسباني بكأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم كونه أحد الشركاء الرسميين لـ VIVA، وفي الختام تناول الجميع طعام السحور.