نظمت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت فعالية حفل القرقيعان في دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك لمشاركة الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة الشهر الفضيل بالتعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية، وذلك ضمن حملتها الرمضانية «زين الشهور».

وذكرت الشركة في بيان صحافي ان تعاونها المستمر مع إدارة الرعاية الاجتماعية بشكل سنوي يأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث تقوم زين من خلال هذا التعاون بمشاركة الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة المناسبات المختلفة على مدار العام، ومنها فرحة الشهر الفضيل وفرحة القرقيعان وغيرها.

وأوضحت زين انها تقوم بتنظيم الزيارات الإنسانية لدور الرعاية الاجتماعية على مدار العام وفي مختلف المناسبات وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة فريق متطوعي الشركة الذين يقومون بمشاركة فرحة المناسبات والأعياد المختلفة بالتعاون مع إدارة دور الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون، وذلك انعكاس لروح الخير التي يتسم بها المجتمع الكويتي.

وقامت الشركة من خلال زيارتها لدور الرعاية الاجتماعية بتقديم الهدايا والألعاب للأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى توزيع القرقيعان على الجميع، وهي اللفتة التي عكست الأجواء التراثية الرمضانية الجميلة رغبة منها لإضفاء لمسة وفاء لهذه الفئة العزيزة من المجتمع خصوصا خلال الشهر المبارك.

وأكدت «زين» انها تؤمن بأن مسؤوليتها تجاه مجالات الاستدامة هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لها، وينعكس ذلك من خلال استراتيجية الشركة في تنوع برنامجها الرمضاني المكثف الذي يهدف إلى مشاركة جميع فئات المجتمع بركة وفرحة الشهر الفضيل.

وأضافت الشركة انها لن تدخر جهدا في تعزيز جسور اتصالاتها مع عملائها والمجتمع الذي تعمل فيه، حيث لطالما سعت إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة بشكل عملي من خلال تكثيف برامجها في شهر رمضان المبارك، وذلك باعتبارها من المؤسسات الاقتصادية الرائدة التي تؤمن أن لديها رسالة والتزامات حقيقية اتجاه المجتمع.

وأفادت «زين» بأن التزامها المستمر في تقديم قيمة مضافة للمجتمع، هو ما يجعلها تحرص على تناول القضايا الأكثر تأثيرا في الحياة، مبينة ان حملتها الرمضانية «زين الشهور» تأتي لتترجم هذا التوجه، حيث تحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم والمشاركة في الحياة ونشر السلام في العالم.