خلال شهر رمضان المبارك، يحرص بنك وربة عبر سلسلة من الفعاليات الاجتماعية على بث روح الإلهام والابتكار بين عموم المجتمع الكويتي، ويخص باهتمامه فئة الشباب الذين يسعون إلى دعم طموحاتهم وتشجيعهم على المضي قدما في تحقيق أحلامهم مهما واجهتم من صعوبات أو معوقات، ليبدعوا ويبتكروا.

وبناء عليه يلاقي بنك وربة أركان المجتمع في ركنه الخاص بمجمع 360 على مدى ثلاثة أيام ابتداء من يوم الجمعة 9 حتى 11 يونيو، حيث يستضيف ثلة من المبدعين الكويتيين ممن كافحوا ودأبوا فوصلوا الى مرامهم وحققوا الإنجازات، ليشاركوا تجاربهم المليئة بالإلهام.

وتقسم فعاليات «كم جميل هو الإنسان» من بنك وربة في ركنه التفاعلي الخاص في مجمع 360 الى صباحية ومسائية، ففي الفترة الصباحية يخص بنك وربة عددا من المؤسسات الخيرية غير الربحية ومن الشباب المبادرين، بفرصة الالتقاء مع زوار المجمع ومشاركة إنجازاتهم عبر عرض تجاربهم ورحلة كفاحهم وذلك على النحو الآتي: يوم الجمعة الموافق 9 يونيو سيتواجد فريق عمل من مشروع «دينارين»، وهو مشروع شبابي تعليمي يشجع الشباب على العمل الإنساني بطرق إبداعية ويهتم بالتعليم ومحو الأمية ولاسيما في المناطق الأقل حظا في العالم، والتي لا يتوافر فيها الإمكانات المادية لذلك، يليها يوم السبت الموافق 10 يونيو فريق «يمينك تعينك» التطوعي وهو فريق يعنى بمساعدة الأسر المتعففة داخل الكويت تأسس عام 2012 تابع للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

أما يوم الأحد الموافق 11 يونيو، فسيكون مخصصا للحملة الوطنية للتوعية بالسرطان «كان» التي انطلقت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، وتسعى الى مكافحة مرض السرطان عن طريق نشر التوعية عن أنواعه المختلفة، والحث على الكشف المبكر عنه ما يؤدي إلى رفع نسب الشفاء منه.

أما في الفترة المسائية، فسيعتلي منصة هذا الركن لتروي تجاربها، عدد من الشخصيات الكويتية المؤثرة والتي قامت وتقوم بإنجازات واختراعات ومبادرات ذات بعد إنساني ساهمت بتغيير حياة الآخرين نحو الأفضل، تستهلها يوم الجمعة شيخة الماجد، التي قامت باختراع «القلم الإلكتروني» للمكفوفين والحاصل على براءة اختراع في عام 2008 حيث استلهمت هذا الاختراع عند رؤيتها لمعاناة ابن عمها الكفيف أثناء الدراسة، حيث كانت الطريقة التقليدية تتعبه كثيرا وتسبب له الآلام الجسدية والصحية.

يليها ممثل عن فريق «دينارين» والذي سيشارك الحضور معلومات حول تأسيسه ورؤية وآلية عمل هذا الفريق التطوعي الرائد.

ويوم السبت، سيتحدث د.عبدالمحسن الكندري من «فريق الأمل الطبي» حول تجربتهم في إنقاذ حياة الكثير من الأشخاص الموزعين في مناطق مختلفة من العالم.

وللصغار حصتهم أيضا في ركن بنك وربة، حيث تخصص لهم زاوية خاصة تفاعلية تحثهم على تطوير مهاراتهم العقلية والابتكارية، عبر سلسلة من المسابقة التفاعلية تعتمد في حلها على الذكاء والربط بين عناصر مختلفة لحل الألغاز المعروضة على الشاشة، حيث يكافأ الفائزون منهم بجوائز نوعية على مدار الأيام الثلاثة.