تنطلق فعالية مركز شراكة التوحد - الكويت يومي الجمعة والسبت 9 و10 الجاري، حيث تتضمن بوثا للمركز مقابل مطعم «تشيز كيك فاكتوري» وستقام مسيرة للمشي «Walk-A- Thon»، بالتعاون مع مبرة المرحومة نسيمة الرفاعي لتأهيل مرضى التوحد، بهدف توعية المجتمع والأسر المعنية بضرورة تحسين حياة الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة.

وبهذه المناسبة، صرحت مؤسسة المركز م.غصون الخالد بأن الفعالية ستستمر يومين، وستبدأ من الساعة 5 عصرا وحتى الساعة 6 مساء بمشاركة عدد من كل شرائح المجتمع ومن مختلف الأعمار.

وأوضحت الخالد أن المركز حريص على إقامة هذه الفعالية كل عام من أجل التوعية إلى ضرورة تحسين حياة الأطفال الذين يعانون من حالة التوحد بشكل يكفل لهم حياة كريمة وضرورة وجوب التشخيص المبكر.

وأكدت أن الهدف من ذلك هو خدمة شريحة مهمة من أبناء هذا الوطن ممن يعانون من التوحد، وذلك لتشجعيهم ودمجهم بين قطاعات المجتمع المختلفة، مضيفة ان المركز نجح في تسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر، تعزيز العمل الاجتماعي التطوعي ودعم أعمال المركز غير الربحية والتي تهدف إلى خدمة الأطفال ذوي التوحد من أبناء المجتمع وتوفير الدعم والرعاية اللازمة لهم.

ودعت الخالد الدولة وجمعيات النفع العام إلى التكفل بالأطفال ذوي التوحد لعلاجهم سلوكيا لدمجهم في المجتمع من خلال علاج اضطراباتهم في الجانب النفسي والتدريبي ليكونوا مواطنين صالحين في وطن يستوعب جميع الفئات من أبنائه.. ساعدوا في علاج أطفال التوحد.