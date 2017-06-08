قامت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، بزيارة قسم الأطفال في مستشفى الصباح والمستشفى الأميري، ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية، وحملة «بيمناك لون دنياك» التي أطلقتها الشركة خلال شهر رمضان المبارك، شهر الخير والمحبة.

وتضمنت الزيارة التي نظمها قسم العلاقات العامة في VIVA، عرض الساحر الترفيهي، التلوين والرسوم على الوجه وتوزيع الهدايا، مما أضفى جوا من البهجة والسرور في نفوس الأطفال ورسم البسمة على وجوههم وخفف من آلامهم.

وتسعى VIVA لاتباع نهج متكامل وعصري في تنفيذ نشاطات المسؤولية الاجتماعية، بمشاركة أفراد عائلة VIVA وكافة أطياف المجتمع، مما يخلق جوا من الود والألفة والتعاون، ويساعد على تطوير وإنماء الكويت، وتستثمر VIVA في العلاقة التكافلية ضمن مفهوم العطاء بينها وبين عملائها وبين مختلف شرائح المجتمع، لإيمانها أن العطاء هو جوهر النجاح.