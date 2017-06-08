يستعد مطعم ومقهى البستان الواقع على شارع الخليج العربي، مقابل منتزه الشعب بجانب مجمع أحواض السباحة، لاستقبال الشهر الفضيل بتقديم بوفيه إفطار رمضاني يتضمن تشكيلة واسعة ومتنوعة لزبائنه.

ويشمل البوفيه الأطباق اللبنانية التقليدية الاصيلة الأطباق اليومية والمشويات من اللحوم والدجاج والأسماك بالميزتين الحارة والباردة والمشروبات الرمضانية والحلويات والفاكهة يوميا طوال شهر رمضان المبارك.

كما يقدم البستان بوكس افطار رمضاني يتضمن افطارا لثلاثة أشخاص يشمل جاط مشويات من 4 كباب لحم و2 شيش طاووق وبطاطا مقلية، بالإضافة الى التبولة والحمص وبابا غنوج وبطاطا حارة وثوم ومخلل وبيبسي 1.250 ليتر مع حبات التمر لإفطار متكامل.

كما يقدم وجبة افطار عائلية لخمسة أشخاص تشمل جاط مشويات عائلية تتكون من (3 كباب لحم، 3 كباب دجاج، 2 شيش طاووق، 2 تكا لحم شقف، 2 عرايس - بطاطا مقلية)، بالإضافة الى جاط الميزة الحارة وجاط الميزة الباردة يضم تشكيلة من 12 صنفا من المقبلات، فضلا عن الكبيس والثوم والبيبسي 2.250 ليتر والتمر و5 أطباق من الأرز بالحليب، لوجبة افطار رمضانية عائلية شهية ومميزة ومتكاملة بأسعار خاصة، كما يقدم مطعم ومقهى البستان خدمة التوصيل الى معظم محافظات الكويت.

جدير بالذكر أن الأطباق الرمضانية يتم تحضيرها خصيصا في مطبخ البستان، حيث الجودة والإتقان في تحضير وإعداد المازات الشهية والصحية مثل السلطات الطازجة من الفتوش والتبولة والجرجير والأطباق الرئيسية الشهية التي تمنح الذواقة تجربة ممتعة وفريدة مع الأهل والأصدقاء بأسعار استثنائية وأجواء ممتعة.