مع بداية موسم العطلات، يبدأ الوالدان أيضا بالبحث عن طرق للتفاعل وتمضية الوقت مع أطفالهم، إذ إن وقت العائلة يعد فترة مهمة جدا لأنها تجمع أفراد العائلة معا وتقربهم لبعضهم البعض، وتخلق حلقة تواصل مباشرة بين الوالدين وأطفالهم.

وطبعا، فإن العطلة ليست فقط للتجمع العائلي، بل أيضا للمغامرات المميزة التي من خلالها تخلق الذكريات الممتعة مع الأطفال، حيث تأتي ألعاب فانتسي وورلد بمجموعتها الواسعة لتشجيع الترابط والأنشطة العائلية.

فلم لا تتمتع هذه العطلة بأوقات جميلة مع أطفالك بفضل ألعاب فانتسي وورلد التي حصدت على إقبال عالمي وتقديرات لما تحققه من تفاعل بين الوالدين والأطفال؟.

فمن بين هذه الألعاب نجد لعبة «مونوبولي»، ولعبة «باي فيس»، واللعبة الشهيرة «جينغا»، ولعبة «سبيك أوت» المضحكة جدا، و«تويلت ترابل»، و«بوم بوم بالون»، و«وت هيد»، والتي تعزز وتشجع على قضاء أوقات لا تنسى مع العائلة.

ولا شك أن لعبة «مونوبولي» الشهيرة التي استمتعت بها الأجيال حول العالم هي من أكثر الألعاب التي تجمع بين أفراد العائلة، إذ تتطلب اللعبة على الأقل لاعبين حيث يقوم كل لاعب بدور المطور العقاري وعليه الاستحواذ على أكبر عدد من العقارات أو أفضلها قيمة للفوز، وهو ما يبرز المهارات في التفاوض والمعرفة المالية.

أما لعبة «باي فيس»، فهي من أكثر الألعاب شعبية في جميع أنحاء العالم، تم تصميمها لجميع الأعمار إذ إنها تضفي المتعة والإثارة والتشويق للأطفال وآبائهم في انتظار الشخص الذي سيكون تعيس الحظ والذي سيتلطخ وجهه بالكريمة، ولعبة «جينغا» الكلاسيكية، فهي مثالية للعائلات لأنها تجمع بين التشويق والخوف والحيطة والكثير من الضحك والمرح.

ومن أكثر الألعاب الجديدة طلبا في العالم هي لعبة «سبيك أوت» لما توفره من مرح وضحك حين يحاول اللاعب قراءة عبارات وهو يرتدي قطعة الفم.

وأيضا لعبة «تويلت ترابل» حيث على اللاعبين لف منديل المرحاض أثناء الضغط على مقبض تدفق الماء في المرحاض، بانتظار أن يرش الماء أم لا من المقعد وعلى وجه اللاعب، وهناك لعبة «بوم بوم بالون» آخر صيحات الألعاب التفاعلية حيث يتناوب اللاعبون دور الحفاظ على البالونة دون أن تفقع.

ويمكن أيضا محاربة حرارة الصيف خلال العطلة بفضل لعبة «وت هيد» التي تتطلب من اللاعب ارتداء قبعة الرأس الخاصة باللعبة ومن ثم عليه سحب العصا المصنوعة من البلاستيك بانتظار أن يتدفق الماء من على رأسه.

فمن هو الذي سيكون رأسه مبللا هذا الصيف؟

وقال هارفي دولكو، رئيس قطاع التجزئة في فانتسي وورلد: «نحن حريصون جدا على توفير أحدث الألعاب التي تشجع على التفاعل البناء بين الوالدين والطفل، لأننا نؤمن بأن وقت العائلة مهم جدا إذ يتمكن الأب أو الأم من التواصل ومشاركة الأفكار أو المتعة مع طفلهم، وهو ما يعزز الثقة والتفاهم المتبادل، هدفنا في فانتسي وورلد دائما هو المساهمة في تعزيز الوقت العائلي».

من ناحيته، قال فخري البلخي، مدير التجزئة في فانتسي وورلد: «نضمن أن تكون الألعاب التي نوفرها للأطفال فريدة من نوعها ليس فقط من ناحية المتعة والمرح، بل كذلك من الجوانب التعليمية والتثقيفية التي تحفز أيضا التفاعل وزيادة الأوقات التي يمضيها الأطفال مع الوالدين.

إن الألعاب التي نقدمها هنا ليست فقط مليئة بالمتعة ولكن أيضا تعطي للوالدين مؤشرا على ما يفضله أطفالهم، وعلى سبيل المثال إدارة المال في لعبة «مونوبولي» أو الهندسة في «جينغا»، وهل يتحلون بالشجاعة الكافية لمواجهة التحديات».

وتتوافر هذه الألعاب في متاجر فانتسي وورلد في الري، ومجمع البستان، والأفنيوز، وسوق شرق، ومجمع بوليفارد.